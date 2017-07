Überreste des Winters weggeräumt

Sommerzeit ist Putzzeit an den Skihängen im Oberland. So auch am Schilthorn, dort standen die Skiclubs Mürren, Matten und Leissigen sowie der Schwimmclub Bödeli im Einsatz, wie die Schilthornbahn mitteilt. Einige wurden in Stechelberg eingesetzt, andere wiederum räumten aufgrund der Witterungsbedingungen Materiallager auf Birg auf.

Mit Integrationsklasse

Zwei Gruppen brachen trotz Schneegestöber ins Gebiet Egital-Schilthornhütte und Riggli auf und sammelten auf, was während der letzten Wintersaison liegen blieb: Papierchen aller Art, zerbrochene Skistöcke, manchmal fand sich auch ein Handschuh. Zusätzlich zu den Clubmitgliedern stand erstmals eine Integrationsklasse des Berufsschulzentrums Interlaken mit 10 Jugendlichen aus Eritrea im Einsatz.

«Insgesamt wurden 145 Personenarbeitstage geleistet», weiss Christoph Egger, Direktor der Schilthornbahn. Diese Arbeiten würden mit einem Beitrag in die Clubkasse entschädigt: 100 Franken für Erwachsene, für Kinder bis 12 Jahre gibt es 50 Franken. «Dass wir zur Mittagszeit die Helfer auf Birg und dem Piz Gloria verpflegten, ist wohl selbstverständlich», sagt Egger.

Eine Gruppe war unterhalb des Drehrestaurants auf dem Gipfel damit beschäftigt, Netze und Pistenstangen zu entfernen und einige Hundert Meter nach oben zur Bergstation zu tragen; durch Schneereste von Pisten und rutschige Hänge. «Eine schweisstreibende Arbeit, aber es ist schön, zu sehen, wie die Landschaft sauber wird», sagte ein Teilnehmer.

Egger: «Diese Putzaktion ist sehr wichtig und hilfreich, weil wir in kurzer Zeit Arbeiten angehen und erledigen können, welche wir mit eigenen Mitarbeitern wohl nicht machen würden.» Darunter würden ­Ordnung und Sauberkeit leiden, was die Gäste nicht schätzen würden.

«Besucher der Schweiz erwarten nach wie vor absolute Sauberkeit, und ich bin selber eben auch ein Ordnungsfanatiker und gehe meinen Mitarbeitern wohl manchmal damit ein wenig auf die Nerven.» Deshalb sei dieses Thema sehr wichtig.

«Vereine sind Stammgäste»

Die Entschädigung sei vergleichsweise hoch angesetzt, dann könne man auch mal Arbeiten rechtfertigen, die man nicht unbedingt unter dem Aspekt «Pisten reinigen» betrachten würde. «So haben wir dieses Jahr auf der Birg beispielsweise eine ganze Etage alte Schlafräume komplett ausgeräumt und neu als Gastronomielager eingerichtet.» Diese Arbeit hätte mit eigenen Mitarbeitern Tage oder Wochen gedauert.

Laut Egger darf das Bahnunternehmen auf mehrere treue Vereine zählen, welche nun bereits seit 4–5 Jahren jedes Jahr mithelfen. «Diese Vereine zählen auch im Winter zu unseren Stammgästen, sei es für Skitrainings oder Skirennen.» Mit der Putzaktion könne man diese Vereine zusätzlich mit ihrem Berg «verbinden». (Berner Zeitung)