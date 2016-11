Trotz Einigkeit mahnende Worte zum Spiezer Budget

Einfache Anfragen zu wasser und Sicherheit

André Sopranetti (SP) wollte in einer einfachen Anfrage (EA) vom Gemeinderat wissen, ob er bereit sei, die Ziele von Blue Community zu prüfen und ein Engagement der Gemeinde einzuleiten. Das Ziel der Organisation ist der Schutz des Wassers als eines öffentlichen Guts. Die Exekutive erachte dies als «wertvoll und wichtig», meinte Präsident Franz Arnold (SP). Die Gemeinde prüft ein vertieftes Engagement, was Sopranetti freute. Als erstes Zeichen wird ab sofort an GGR-Sitzungen Hahnen- statt Mineralwasser ausgeschenkt. In einer weiteren EA thematisierte Benjamin Carisch (EDU) die Sicherheit auf der Höhestrasse und dem Riedernweg zwischen den Bäuerten Einigen und Spiez, vorab im unübersichtlichen Pfaffenloch. Laut Sicherheitsvorsteher Christoph Hürlimann (FS/GLP) wurde eine die Sicht behindernde Hecke im Pfaffenloch geschnitten. Zudem würden «ein bis zwei Wiederholungstafeln» angebracht. Er appellierte an die Velofahrer, sie sollten den Verhältnissen entsprechend vorsichtig fahren. jss