Traktoren auf dem Rossberg

Traktoren und Musik machen das Sommerfest auf dem Rossberg aus und ziehen Publikum aus der ganzen Schweiz wie auch aus dem Ausland an: Auf einer Fahrt über den Brünig entstand damals die Idee für ein Treffen alter Traktoren und Landmaschinen, erzählt Hansjörg Bachofner.

Seine Frau Ruth Bachofner unterstützte ihn bei der Organisation und ergänzt, dass zunächst eine Teilnehmerliste geführt, später aber darauf verzichtet wurde, weil viele Fahrzeughalter ihre Teilnahme vom Wetter abhängig machten. Von Beginn an liess sich auch Albert Jost für die Idee begeistern und engagierte sich bei der Umsetzung und der Bewerbung des Anlasses.

Ein kleines Jubiläum

Nach den ersten acht Jahren auf dem Jaunpass findet das Oldtimertraktorentreffen nun schon zum zehnten Mal auf dem Rossberg statt. Man spannt dabei mit der MG Oberwil zusammen, die zuvor jeweils am selben Wochenende ihr Musikfest durchführte.

Das heutige Sommerfest bietet nebst der Musik und den Oldtimertraktoren auch ein jährlich wechselndes Showelement, das zur wachsenden Anzahl Festbesucher beiträgt. Das Programm vom 7. bis 9. Juli sieht Darbietungen der MG Oberwil, Unterhaltung mit dem Schwyzerörgeliquartett Campagna und der Blaskapelle Venovana, die Ausstellung von circa 100 Oldtimertraktoren und -landmaschinen sowie insbesondere die Demonstration einer alten Holzspaltmaschine vor.

Markus Kratzer, Garage und Carrosserie M. Kratzer AG in Mülenen, ist der Eigentümer dieses antiken Gerätes und zeigt dem Publikum, wie früher damit im Akkord Holz gespaltet wurde. Er selber besitzt mehrere alte Traktoren und Landmaschinen und bietet in seiner Garage auch Oldtimerreparaturen und -restaurationen an.

Ersatzteile seien in Liebhaberkreisen problemlos zu finden, meint Hansjörg Bachofner. Sein eigener Traktor, ein Hürlimann D120, ist 55-jährig. Früher habe er damit den Schnee weggeräumt, so Bachofner, aber nun überlege er sich, seinen Oldtimer zu verkaufen.

Und schmunzelnd schiebt er nach: Aber erst nach dem Sommerfest auf dem Rossberg!

Kaufinteressenten können sich unter Tel. 033 783'17'60 melden. (Berner Oberländer)