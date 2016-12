Tourismusorganisation vor Umzug und Unspunnen

«2016 hat uns vor Augen geführt, was passieren kann», sagte Erich Reuteler, Präsident der Tourismusorganisation Interlaken (TOI), an der Hauptversammlung vor 40 Gästen und 166 Mitgliedern. Passiert waren die Attentate in Frankreich, die vor allem die Gäste aus Asien von einer Europa-Reise abhielten. Trotzdem: Alarmierend sind die Übernachtungszahlen nicht.

Von Januar bis Oktober erzielte Interlaken 793 535 Hotellogiernächte. Gegenüber dem Rekordjahr 2015 bedeutet dies einen Rückgang um 2,55 Prozent. Am meisten Hotelgäste gab es aus der Schweiz; die Golfstaaten haben China/Hongkong überholt. Europa inklusive der Schweiz verzeichnete einen leichten Anstieg, und es gab beachtlich mehr Gäste aus den Golfstaaten.

In den Hostels hielt der Aufwärtstrend an: Die 186 127 Logiernächte bedeuten eine Zunahme um 1,56 Prozent. Positiv wirkte sich der Schönwettersommer auf die Campingübernachtungen aus, die um 5,27 Prozent auf 100 528 stiegen. Eine Zunahme verzeichneten auch die Adventure-Sportarten zu Land und zu Wasser. Um 1,9 Prozent zulegen in Sachen Logiernächte konnte Thun-Thunersee, während Brienz 6 Prozent verlor.

Neu ist 2017 das Diemtigtal ins TOI-Marketing einbezogen, das sehr gut zum Schweiz-Tourismus-Motto «Zurück zur Natur» passt.

2,87 Millionen fürs Holen

2017 werden der Tourismusorganisation brutto 2,87 Millionen Franken für das Marketing zur Verfügung stehen; 0,73 Millionen davon gibt TOI an BE-Tourismus weiter.

Insgesamt rechnet TOI bei einem Umsatz von 8,98 Millionen Franken mit einem ausgeglichenen Budget. Der neue Tourismusdirektor Daniel Sulzer versprach, die Mittel sorgfältig und effizient einzusetzen; die Mitglieder bewilligten das Budget diskussionslos. Etwas von der neuen Handschrift, die Sulzer einbringt, war im Infotainment-Programm zu spüren, das Vorgänger Stefan Otz perfektioniert hat.

Es gab schöne, eher stille Landschaftsbilder zu sehen. Der Film, mit dem erfolgreiche Medienpräsenz illustriert wurde, enthielt längere Sequenzen und leisere Musik als früher. Es gab viel von «Bauer sucht Frau» und vom indischen Schauspieler Ranveer Singh zu sehen, der vor nackten Mädchenrücken und der Jungfrau posiert und 130 000 Likes generiert hat.

Jetzt steht das dritte Ice Magic an, und Daniel Sulzer wird seine Eislauftechnik auffrischen. TOI wird 2017 in Etappen in das ehemalige Postgebäude einziehen. Während des Unspunnenfestes Ende August, Anfang September gibts einen Züglete-Unterbruch, da die Organisation stark beansprucht sein wird.

An neun Tagen werden auf der Höhematte alle Elemente der lebendigen Schweizer Tradition gezeigt. Der Schwinget ist bereits ausverkauft. Jürg Zumkehr fragte an, ob angesichts der Kündigung von Philippe Sproll bei der Jungfrau Region Tourismus AG die Lage überdacht werde. «Ich glaube, wir sollten an diesem Gerüst nicht mehr rütteln», sagte Reuteler. Peter Huggler aus Brienz hoffte, dass die Region in Sachen Fluglärm Unterstützung erhält, und wies auf den Hotpot am Quai hin.

