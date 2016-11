Tod auf dem Fussgängerstreifen: War es fahrlässige Tötung?

«Am Mittwochabend ist in Kienholz, Gemeinde Brienz, eine 27-jährige Frau von einem Auto angefahren worden. Sie verstarb noch auf der Unfallstelle.» Das schrieb die Kantonspolizei einen Tag nach dem Unglück, am 8. Dezember 2011, in einer Mitteilung.

Sie war eine junge Mutter

Hinter dieser schlichten Meldung verbarg sich eine kaum zu fassende menschliche Tragik: Die Frau war Mutter, das Söhnchen war gerade acht Monate alt. Offenbar war die junge Familie auf dem Heimweg, wie die SonntagsZeitung später schrieb. Der Ehemann wurde in einem Artikel mit den Worten zitiert: «Der Arzt teilte mir später mit, dass meine Frau 45 Minuten nach dem Unfall starb.» Sie habe nicht leiden müssen, habe es geheissen.

«Ich rettete mich mit einem Sprung aufs Trottoir, drehte mich um und sah, wie ein Auto frontal in meine Frau fuhr.»Ehemann des Unfallopfers

Den Unfallhergang schilderte der Mann wie folgt: «Ich betrat den Fussgängerstreifen, lief voraus, meine Frau folgte drei Meter hinter mir. Das Baby hielt ich eng im Arm. Es war dunkel, und es regnete. Das Auto raste aus dem Nichts auf uns zu. Ich rettete mich mit einem Sprung aufs Trottoir, drehte mich um und sah, wie ein Auto frontal in meine Frau fuhr. Sie wurde mit Wucht weggeschleudert.» Dann sei ein zweites Auto herangerast, von der anderen Seite. Der zweite Wagen überrollte sie.

«Es ging schnell. Ich legte unseren Buben auf den Boden, rannte, um zu helfen. Das Blut lief ihr aus Nasen und Ohren. Ich zog das Handy, rief die Polizei an. Die Beamten sagten, ich solle ihren Puls fühlen. Ich spürte ihn nicht mehr. In diesem Moment ahnte ich, dass es zu spät war.»

Verurteilung ist rechtskräftig

Die Hauptverhandlung vor dem Regionalgericht Oberland von Mittwoch und Donnerstag in Thun soll die Frage klären, welche Gewalteinwirkung zu den tödlichen Verletzungen geführt hat.

War es der Anprall der Fussgängerin am ersten Fahrzeug, das Aufschlagen des Kopfes auf der Fahrbahn oder das Überrollen durch das zweite Fahrzeug? Die Lenkerin des ersten Fahrzeuges wurde mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft vom Juni 2015 wegen grober ­Verletzung der Verkehrsregeln verurteilt (Nichtbelassen des Vortritts gegenüber einem ­Fussgänger auf Fussgänger­streifen).

Dieser Strafbefehl ist rechtskräftig. Damit steht nur noch zur Diskussion, ob sich die Lenkerin des zweiten Wagens schuldig gemacht hat.

Experten aus München

Die Beurteilung durch die Experten soll gemäss Recherchen dieser Zeitung kontrovers sein. Das gerichtliche Gutachten wurde vom Institut für Rechtsmedizin (IRM) der Universität Bern verfasst.

Es wird offenbar durch ein Gutachten vom Institut für Rechtsmedizin der Universität München infrage gestellt, welches sich dabei auf erfahrene ­Unfallanalytiker stützt. Das IRM Bern geht davon aus, dass die ­tödlichen Verletzungen mit allergrösster Wahrscheinlichkeit durch die zweite Kollision, das Überrollen, hervorgerufen worden sind.

Die Münchner Gutachter gehen von schweren Verletzungen am Hinterkopf der Fussgängerin aus, wie sie beim Überrollen nicht entstehen können.



Die Münchner Gutachter stellen dagegen fest, es könne in keiner Weise ausgeschlossen werden, dass ausschliesslich die schweren Verletzungen bei der Erstkollision und beim Aufprall des Kopfes auf die Fahrbahn tödlich waren. Sie gehen von schweren Verletzungen am Hinterkopf der Fussgängerin aus, wie sie beim Überrollen nicht entstehen können, und sie rügen unter anderem, dass menschliche Spuren am Dachholm, an der A-Säule des Fahrzeuges, nicht gesichert und untersucht wurden.

Dämmerung, nasse Strasse

Die Bedingungen an diesem 7. Dezember 2011 waren unheilvoll: Dämmerung, starker Regen, nasse Strasse. Dem Gericht stellt sich nun die Frage: War der Unfall für die zweite Fahrerin vermeidbar? Falls ja: Konnte sie rechtzeitig reagieren? Was hätte sie anders machen können?

Einmal mehr geht es in diesem Zusammenhang um die Frage, ob sich die Fussgängerin richtig verhalten hat (siehe Kasten). Interessant ist, dass der Fussgängerstreifen zur Zeit des Unfalles wegen fehlender Beschilderung als mangelhaft galt. Er ist inzwischen saniert worden.

