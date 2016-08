TV-Show im Oberland

«Star-Treff» ist eine der populärsten Musikshows im privaten Fernsehen. Fans des deutschen Schlagers und der volkstümlichen Musik dürfen sich freuen: Die Sendung kommt zum zweiten Mal ins Berner Oberland, dieses Jahr nach Frutigen.

Stars wie ­Roberto Blanco, Linda Fäh, Ricky King, Eliane, Angela Wiedl, Da Zillertaler und die Geigerin und andere präsentieren dabei ihre grössten Hits. Walter Sigrist erfreut die Zuhörer mit seinem Superhorn – dem längsten Alphorn der Welt.

Für die Umrahmung der Schlagershow sorgt das Fernsehshowballett Keen on Rhythm. Mit dabei sind auch die einheimischen Bärgsaxer, welche als Vorprogramm die Gäste unterhalten. Durch die Fernsehaufzeichnung ab 20 Uhr in der Widihalle führt der TV-Moderator Armin Stöckl.

Internationale Ausstrahlung

Organisiert wird der Anlass von Frutiglandevents.ch. In Zusammenarbeit mit Frutigen Tourismus sollen der Ort und die Um­gebung in der TV-Aufzeichnung von der besten Seite präsentiert werden.

Das Kamerateam wird in Frutigen präsent sein und die Bilder in die Sendung integrieren. Die Aufzeichnung wird im Herbst auf verschiedenen privaten TV- und Spartensendern in der Schweiz, in Deutschland und den Niederlanden ausgestrahlt.

In der Schweiz sendet der TV-Sender Musig 24 die Schlagershow ab dem 24. Oktober während zweier Wochen täglich im Programm «Musig us de Schwyz».

Die Stars am «Star-Treff»

Einen Höhepunkt verspricht der Entertainer Roberto Blanco. Lieder wie «Ein bisschen Spass muss sein», «Der Puppenspieler von Mexico» oder «Heute so, morgen so» haben ihn zu einem Schlagerstar gemacht.

Dann darf sich das Publikum auf den Volksmusikstar Angela Wiedl freuen. Viele Preise und erste Plätze in Hit- und Schlagerparaden der Volksmusik hat sie erreicht.

Weitere Stimmungshöhepunkte werden die Auftritte von Bergfeuer und Ricky King sein. Insgesamt wurden von ihm über sechs Millionen Tonträger verkauft. Mit seinem Hit «Verde» erreichte er in der Schweiz Platz 1 in den Charts. Sein Gitarrensound begeistert bis heute Millionen von Fans.

Beim «Star-Treff» in Frutigen mit dabei ist auch der neue Stern am Musikhimmel, Eliane Müller. Ihr Erfolg ist seit drei Jahren ungebrochen, denn die letzten vier Konzerttourneen wurden von mehr als 30 000 Personen besucht. Der Sieg bei der TV-Show «Die grössten Schweizer Talente» als Liebling des Publikums war einer ihrer Erfolge.

Als weitere Gäste werden die Cappuccinos (erfolgreichste Gruppe der ­Rundfunkhitparaden), «Alpenrose»-Gewinnerin Michelle Kissling im Duett, Pete Tex, Pascal Silva und Marcello Alexander ihre Hits präsentieren. (Berner Zeitung)