Szenetreffpunkt ist Geschichte

Der Gemeinderat hat seiner Ankündigung von Mittwoch Taten folgen lassen. Bereits am frühen Morgen fingen Mitarbeiter der Gemeinde Interlaken an, den Treffpunkt der Drogenkonsumenten bei der Schiffländte zurückzubauen. Eine Sitzbank wurde entfernt, ein Sichtschutz abgerissen. Anschliessend zäunten die Gemeindemitarbeiter den Platz an der Kanalpromenade mit einem Absperrgitter ein.

Mit den Massnahmen reagierte der Gemeinderat bei einer Sitzung am Mittwoch auf die nach eigenen Angaben massiv angewachsene Szene. «Die Situation ist schlimmer denn je», erklärte Gemeindevizepräsident Hans-Rudolf Burkhard (FDP) gegenüber dieser Zeitung und berichtete von einem harten Kern von rund 40 Personen. Hinzu kämen weitere 100 Personen, die nicht aus der Region stammen.

Unterschiedliche Ergebnisse

Zuvor hatte der Regierungsrat Anfang der Woche die Lage an der Schiffländte als «wesentlich beruhigt» einschätzt. Stellt sich die Frage, wie diese Diskrepanz bei der Einschätzung zustande kommt. Und warum hat sich der Regierungsrat vor der Formulierung seiner Antwort nicht mit den Gemeindebehörden von Interlaken abgesprochen, die sich bestürzt zeigten?

Andrea Blaser, stellvertretende Generalsekretärin Polizei- und Militär­direktion meint auf Anfrage dazu: «Bei der Antwort handelte es sich um eine Momentaufnahme.» So sei eine entsprechende Verbesserung der Situation an der Schiffländte festgestellt worden. Und weiter sagt sie: «Die Wahrung der öffentlichen Sicherheit ist ein ständiger Auftrag der Gemeinden und der Kantonspolizei. Dazu steht die Kantonspolizei Bern auch in stetigem Austausch mit den Gemeinden und ergreift angepasste Massnahmen.»

(Berner Oberländer)