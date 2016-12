Sulzer hat den Winter im Visier

In Zukunft soll Interlaken in der gleichen Liga spielen wie bisher. Das heisst: vierter Platz im Sommer, achtzehnter Platz im Winter. So wird Interlaken mit einem ausgeklügelten Raster von der BAK Basel Economics AG unter den Tourismusregionen aller Alpenländer positioniert.

Für diesen Ligaerhalt will Daniel Sulzer sorgen, der als Nachfolger von Stefan Otz seit 92 Tagen als Direktor der Tourismusorganisation Interlaken (TOI) im Amt ist. Gut vorbereitet: Gelernt hat er beim Verkehrsverein in Meiringen, er war in aufsteigenden Positionen bei Thun Tourismus, bei Interlaken Incoming und in der Alpenregion tätig; von 1999 bis 2013 war er Chef bei der Berner Oberländer Helikopter AG und danach drei Jahre zuständig für Marketing, Sales und Product-Management bei der Ruag Aviation in Wilderswil.

Er hat, wie sein Vorgänger, eine Zahl im Auge: eine Million Logiernächte im Jahr für Interlaken. «Nur im Winter gibts die Möglichkeit, dies zu erreichen», sagte er am Donnerstag an einer Medieninformation. Der Sommer soll gehalten und «ausgedehnt» werden, der Winter gezielt entwickelt.

Ideen für Winter

Und wie? Daniel Sulzer spricht von Soft Adventures. Und gibt dem Marketingbegriff «gezielte Produktentwicklung» einen ganzen Ideenkatalog mit: zum Beispiel Malen mit Anleitung, organisierte Schneeballschlachten, kleine Schützenfeste, Mittelalter-Events und Tellspiel-Spiel­episoden, Winterangebot auf den Seen, Fesselballone und Zeppelin, Eisskulpturen-Workshop oder Wettbewerb und Anlässe mit den vielen Pferden, die es auf dem Bödeli gibt. Als Standort die Höhematte.

Oder vielleicht der Mystery-Park? «Ich gestehe, dass ich mich mit diesem noch nicht ausführlich befasst habe», sagt Sulzer. Als sehr wichtig für Interlakens Winter sieht er die Realisation des V-Projekts der Jungfraubahnen, das Logiernächte generieren werde.

Viele Stakeholder besucht

In seiner Amtszeit hat Sulzer bereits Indien besucht, aber auch viele Stakeholder (Hotels, Bahnen, Vereinsvorstände) aus der Destination Interlaken und hat – auch auf Anfrage – viele Gespräche über Positionierung und Entwicklung geführt. «Das Echo war positiv», sagt er. Er lobt das gut eingespielte TOI-Team und freut sich darüber, den Standort im ehemaligen Postgebäude, in dem es einen Kreativ- und einen Silent-Raum gibt, mitgestalten zu können.

«Wir haben uns sogar eine Duftwand überlegt», sagt er augenzwinkernd. Heu wäre der Duft der Wahl gewesen. Vom ­neuen Standort ist er überzeugt: «Es ist ein sehr schöner Platz, geeignet für Begegnungen, und ich überlege mir, ob ich im Sommer dort hin und wieder sitze und eine Art Sprechstunde abhalte.»

Logo bleibt

Nicht ändern wird Sulzer das hellblaue Logo, hingegen wird er die Website und die Gästekarte neu gestalten.

Die Visibilität und die Lebendigkeit der Marke Interlaken sollen gefördert werden. Und immer wieder das Verständnis der Bevölkerung für die Gäste, die in Interlaken eine Willkommenskultur antreffen sollen. «Ich habe grossen Respekt vor dem Sommer», sagt Sulzer. Interlaken war in den letzten Jahren auf dem asiatischen Markt und in den Golfstaaten sehr stark.

Vom Budget 2017 soll je die Hälfte ins Marketing in Europa (inklusive der Schweiz) und die Überseemärkte investiert werden. (Berner Zeitung)