Stimmungsvolle Stadlparty

Roger Sollberger, der den Anlass mit seinem Team durchführte, bilanzierte nach der Party bei guter Laune nur Positives: «Fetzige Stimmung gemäss unserem Motto ‹lets fetz› und ein Ablauf ohne Zwischenfälle», freute sich Sollberger. Zu dieser Stimmung trugen einerseits als Hauptakt die jungen Zillertaler bei, umrahmt von der Gruppe Steirer Sound.

Die grosse Rentierbar in der Saalmitte passte bestens, und für die gelungene Kulinarik sorgte das Team der Schnitzelscheune aus Wimmis. Am Anlass anwesend als Gast und «Beobachter» war ebenfalls Markus Gerber, der für die Waren- und Gewerbeausstellung (WGA) in Spiez vom nächsten Jahr verantwortlich sein wird. Er meinte, ohne noch etwas mehr verraten zu wollen: «Ein Teil des WGA-Rahmenprogramms könnte durchaus etwas in diese fetzige Richtung gehen.» (Berner Oberländer)