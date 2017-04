Start mit Schwingerkönig und zwei Schweinchen

Namen haben sie noch keine, die beiden rund 25 Kilogramm schweren Duroc-Schweinchen, die im Freilichtmuseum Ballenberg nach dem Saisonmotto «Wir lassen die Sau raus!» leben. Sie haben im neuen Tiergarten ein schönes Stück umzäunte Wiese, um herumzutollen.

Schwingerkönig Matthias Glarner wollte sie an der offiziellen Saisoneröffnung «rauslassen». Sie zogen es aber vor, vorerst im schöngezimmerten Stall zu bleiben. Der König aus Meiringen hat, wie er im Gespräch mit Betriebsdirektor Peter Kohler erzählte, selber keine Zeit, «die Sau rauszulassen.»

Die Schwingsaison beginnt am kommenden Montag mit dem Ballenberg-Schwinget, und der Unspunnen-Schwinget und das Bergfest auf dem Brünig stehen für den König als Saisonhöhepunkte an. Erfahrung mit Tieren hat er. Als Kind mit Kaninchen und als Schwingerkönig eine ultimative mit dem Siegermuni Mazot mit seinen 1.87 Metern Schulterhöhe in der Schwingerarena in Estavayer.

Tiere im Mittelpunkt

«Wir haben für die Saison bewusst ein frisch-freches Motto gewählt», sagte Betriebsdirektor Peter Kohler in seiner Begrüssungsansprache. In den Mittelpunkt rückt das Museum damit die 250 Bauernhaustiere, die im Museum bei einzelnen Häusern und neu auch für zusätzliche Nähe in einem Tiergarten mit Streichelgehegen leben. Die Vielfalt ist gross, sie geht von Gänsen und Tauben bis zu den zwei Ochsen, die im Freilichtmuseum Tradition geworden sind.

Das Motto macht darauf aufmerksam, dass die meisten Tiere auf dem Ballenberg im Freien leben. Im Tiergarten integriert ist eine Mitmachwerkstatt, wo aus Holzstämmen mit traditionellen Werkzeugen Tiere gebaut werden können. An sechs Standorten im Museum stehen Stelen mit Hintergrundinformationen zur geschichtlichen Bedeutung der Nutztiere im ländlichen Raum.

Mättel und Nico

Ein bisschen frisch-frech guckt auch der zehnjährige Nico, eine Art Botschafter-Maskottchen, das als Identifikationsfigur speziell für Familien entwickelt wurde. Nico taucht in der Werbung auf und gibt auf dem Museumsrundgang Tipps zu besonders spannenden Orten.

Mit dem Saisonstart sind im Freilichtmuseum 170 Mitarbeitende im Einsatz. «Wir haben mit Hochdruck gearbeitet und einen bunten Strauss von neuen Attraktionen geschaffen», sagte Peter Kohler. Dazu gehören ein neu angelegter Waldweg und ein Zirkuswagen vom Circus Knie, der in einen Schnellimbiss umgewandelt wurde.

«Für mich ist das Freilichtmuseum ein spektakuläres Ausflugsziel, das ich sehr gut kenne. Die Teilnahme an der Eröffnung ist Ehrensache», sagte Matthias Glarner. (Berner Oberländer)