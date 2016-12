«Spiezerli» wird für 4,7 Millionen Franken wieder zum Dampfer

Mehr als drei Jahre haben Dampferfreunde, BLS und Experten geprüft, untersucht und evaluiert – um sich am Ende für die teuerste Variante zu entscheiden: Für das «Spiezerli», das seit 2012 in der BLS-Werft in Thun auf dem ­Trockenen liegt, wird eine neue Dampfmaschine gebaut. Die Konsequenz: Das Schiff wird nicht wie einst angedacht für 2,8 Millionen Franken und mit einem Dieselmotor saniert, sondern für insgesamt 4,7 Millionen Franken und mit einer neuen Dampfmaschine. Damit endet ein schier unendliches Hin und Her, das im Sommer 2013 in Gang gesetzt wurde.

Langes Hin und Her

Damals hiess es, im Dampfzentrum Winterthur gebe es ein Aggregat, das ins «Spiezerli» eingebaut werden könne. Allerdings müsste das Budget um eine satte Million aufgestockt werden. Im Berner Dampferfan Marc Oesterle fanden die Dampferfreunde, unter deren Federführung die Geldbeschaffung läuft, dann tatsächlich nur vier Wochen später einen Mäzen. Er spendete eine Million Franken zusätzlich, damit die Dampfmaschine aus Winterthur ins «Spiezerli» eingebaut werden könne. Doch bald stellte sich heraus: Die Maschine ist in schlechtem Zustand, sodass sie nur für sehr teures Geld wieder instand gestellt werden kann ­– wenn überhaupt. Damit war klar: Der ursprüngliche Plan, das «Spiezerli» 2014 wieder in Betrieb zu nehmen, ist Makulatur.

Im Frühjahr 2014 war die Rede von 2016, mittlerweile hoffen die Verantwortlichen, dass das revaporisierte Dampfschiff Spiez Ende 2018 wieder auf dem Thunersee unterwegs sein kann. War bis 2015 in der Öffentlichkeit noch die Rede davon, dass der Bau einer neuen Dampfmaschine zu teuer wäre, hiess es vonseiten der Dampferfreunde im Mai des ­letzten Jahres plötzlich, «die ­einzigartige Möglichkeit, dieses Schiff aus der Generation der Halbsalon-Schraubendampfer wieder mit Dampf zu betreiben», sei für sie und die BLS «eine Verpflichtung und weiterhin das gemeinsame Ziel». Anlässlich der letzten Hauptversammlung der Dampferfreunde liess Präsident David André Beeler verlauten: «Für 4 bis 5 Millionen Franken ist das ein teures Spielzeug, doch wir leisten uns das», zumal die Spendenbilanz Ende 2015 bereits 3,271 Millionen Franken betrug.

Überraschung «Oberhofen»

Mit ein Grund für den Sinneswandel dürfte in der unverhofften Rückkehr des «Oberhofnerli» auf den Thunersee im Jahr 2014 liegen. Als dieses 2014 von einem Holländer Reeder an den Oberhofner Ruedi Matter verkauft und von diesem an die BLS verschenkt wurde, war der Platz in der Flotte plötzlich belegt, der eigentlich dem «Spiezerli» zugedacht war. Damit blieb der BLS und den Dampferfreunden faktisch nichts anderes mehr übrig, als im «Spiezerli» eine Dampfmaschine einzubauen. Diese wird nun von der Dampflokomotiv- und Maschinenfabrik AG aus Winterthur gebaut.

Die Idee, die Maschine nach Originalplänen zu bauen, sei jedoch ebenso verworfen worden wie die Idee, eine Maschine aus Holland zu übernehmen, sagte David André Beeler gestern auf Anfrage. «Wir wollten ein System, bei dem Antrieb und Dampferzeugung reibungslos und effizient miteinander funktionieren», erklärt er. «Zudem gehen wir davon aus, dass das Schiff von zwei statt drei Personen gefahren werden kann, weil sich die neue Maschine fernsteuern lässt, was bei einem Nachbau der Originalmaschine nicht möglich gewesen wäre.» Die verschiedenen Behörden, namentlich das Bundesamt für Verkehr, hätten bereits grünes Licht signalisiert.

Charter- und Rundfahrten

Gemäss der BLS kann das Schiff unter diesen Umständen eigenwirtschaftlich betrieben werden. Das «Spiezerli» wird voraussichtlich im Winter 2018 wieder in Betrieb genommen. Es wird primär als Charterschiff vermietet. Für die Bevölkerung wird die BLS öffentliche Rundfahrten anbieten, wie das Transportunternehmen gestern mitteilte. «Mit dem Wiedereinbau einer Dampfmaschine werden wir dem einmaligen Charakter und der Geschichte dieses Schiffes gerecht», sagt Andreas Willich, Leiter Personenverkehr BLS. Der Schraubenraddampfer mit Baujahr 1901 verkehrte während rund 50 Jahren als Dampfschiff auf dem Thunersee. 1952 wurde die Dampfmaschine durch einen Dieselmotor ersetzt, 2008 wurde das Schiff stillgelegt.

Sammlung läuft weiter

Zur Rettung und Sanierung des «Spiezerli» startete der Verein «Freunde der Dampfschifffahrt Thuner- und Brienzersee» im Herbst 2010 die Sammelaktion «Rettet das ‹Spiezerli›». Bis heute wurden rund 3,5 Millionen Franken für das einzigartige Kulturgut gespendet. Die Dampferfreunde werden die Sammelaktion nun fortsetzen, damit das «Spiezerli» revaporisiert werden kann. Mit einem Gesuch an den Lotteriefonds des Kantons Bern erhofft sich der Verein weitere Unterstützung für das Projekt.

www.spiezerli.ch