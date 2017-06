So wachsen die jenischen Kinder heran

Diesmal hat Claude Gerzner die Söhne Anthony und Justin auf der Hausierertour dabei. Mit je zwei Besen in der Hand schlendern die drei, die zurzeit auf dem Platz für Schweizer Fahrende in Matten wohnen, durchs Quartier in Wilderswil. Sie gehen von Haus zu Haus, klingeln, und sobald jemand öffnet, heben sie zum immer etwa ähnlichen Gruss an: «Guten Tag, mein Name ist Gerzner. Wir verkaufen Sachen und wollten fragen, ob sie einen Besen brauchen können.»

Das heisst, an diesem Morgen redet vor allem der Vater, derweil die beiden Söhne im Alter von 15 und 13 Jahren ihm vor allem zur Hand gehen. Das muss zum einen so sein, weil Jugendliche nicht ohne weiteres an der Tür handeln dürfen. Zum andern hat es aber auch mit dem zu tun, was Claude Gerzner in diesem Satz zusammenfasst: «Sie müssen lernen, ihre Scheu zu überwinden.»

In Wilderswil gelingt das mal besser, mal weniger gut. Während Justin, der Jüngere, seinem Vater meist folgt, ohne zu zögern, hält sich Anthony, der Ältere, lieber im Hintergrund. Nur zu deutlich bringt er zum Ausdruck, dass ihm das Hausieren im Moment gegen den Strich geht. Eine Lehre wäre ihm lieber, brummelt er.

Auch altes Handwerk

Claude Gerzner hört es nicht zum ersten Mal. Er will sich ja auch nicht dem Gedanken verschliessen, dass Anthony dereinst einen anderen Weg einschlagen könnte, als durch die Welt zu reisen und Waren zu verkaufen. Nicht zuletzt deshalb liess er ihn im Frühling schon mal ein paar Tage in einem Recyclingbetrieb schnuppern. Dabei stellte er fest: So ganz ohne war es für den Junior nicht, sich an fixe Arbeits­zeiten gewöhnen zu müssen. Wo er doch aus einem Umfeld stammt, das flexibel mit der Zeit umgeht und immer wieder spontan beschliesst weiterzuziehen.

«Sie werden es lernen», wiederholt Claude Gerzner auf der Hausierertour durch Wilderswil. Man müsse ihnen nur den nötigen Raum lassen, «es geht sicher fünf Jahre». Bis dahin werden die beiden auch lernen, mal an der Haustür nach altem Gerät zu fragen, das sie dann in einem Flohmarkt verkaufen können. Sie werden sich auch mit allerhand Handwerk auseinandersetzen, etwa Schirme flicken oder Scheren und Messer schleifen.

Wie das in Zeiten, in denen neu kaufen billiger ist als flicken, geht? «Bei den Schirmen geht es nur darum, ihnen das Gefühl für die Ware zu vermitteln», klärt Claude Gerzner auf. Schleifen dagegen sei nach wie vor gefragt. «Stumpfe Scheren und Messer für Profis sind zum Wegwerfen auch heute zu teuer.»

Beim Hausieren: Justin (links), Anthony (rechts) und Claude Gerzner. Bild: Nicole Philipp

Schule ganz konkret

Der Vater spielt die zentrale Rolle bei der Ausbildung der Söhne, und das war schon seit je so. «Ich unterrichte sie selber», sagt Claude Gerzner fest. Auf dem Stundenplan stehen Schreiben, Lesen und Rechnen genauso wie Geografie und Naturkunde. Während der Lektionen strecken die beiden jeweils die Hand auf. Disziplin sei ihm wichtig, sagt Claude Gerzner «ich bin dann nicht der Vater, sondern der Lehrer». Wie er dieses Pensum neben der Arbeit schafft? Claude Gerzner streitet gar nicht ab, dass die einzelnen Sequenzen wohl kürzer sind als in der regulären Schule. Mit nur zwei Kindern seien sie aber umso intensiver. Den Stoff schafften die beiden auf alle Fälle locker, Kontrollen der Behörden bestätigten dies.

Zuweilen erweist sich das Leben auf Rädern sogar als Vorteil für den Unterricht. Nach der Tour in Wilderswil zeigt Claude Gerzner am Beispiel, was er meint. Kurzerhand packt er die Familie ins Auto und fährt zu den Beatushöhlen. Schon letzte Woche war er hier und führte seine Söhne in die geheimnisvolle Welt der Tropfsteine ein. In der Schulstube wäre dies nur abstrakt möglich gewesen – «Sehenswürdigkeiten, die am Weg liegen, lassen wir kaum aus».

Auto als Mitgift

Auf eigenen Beinen stehen werden die Söhne ab 18 Jahren. Dann können sie die Autoprüfung machen, was die Voraussetzung für ein eigenes Leben auf vier Rädern ist. Weil sie von klein auf Fahrzeuge gewöhnt sind, haben sie den Ausweis meist rasch in der Tasche. Die Frauen können ihr Elternhaus für den Freund sogar schon ab 16 Jahren verlassen. Ob die jungen Leute dann standesamtlich heiraten, ist bei den Jenischen nicht wichtig. «Wer zusammen lebt, gilt als verheiratet», hält Claude Gerzner fest.

Weil beide Familien eine Mitgift leisten, steht das Paar in der Regel nicht mit leeren Händen da. Die Männer bekommen eher ein Auto, die jungen Frauen eher einen Wohnwagen – vorausgesetzt natürlich, dass die Eltern das nötige Geld haben. Claude Gerzner ist jetzt zurück auf dem Platz in Matten und steht vor dem Wohnwagen, in dem die Söhne schlafen. Das Fahrzeug könne dereinst ein erster Schritt zur Mitgift sein, sinniert er – seis, dass es einem der beiden als erstes Zuhause diene, seis, dass es für ein Auto eingetauscht werde.

Sozialamt ist tabu

Nochmals erinnert Gerzner an die Ausbildung der Söhne, betont, dass die beiden spätestens beim Auszug finanziell auf eigenen Beinen stehen müssten. «Vom Sozialamt abhängig zu sein, gibt es bei uns Jenischen nicht. Der Herrgott hat uns schliesslich zwei Hände gegeben, mit denen wir arbeiten können. (Berner Zeitung)