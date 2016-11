Skilift mit schwarzer Null

Trotz lediglich 54 Betriebsta­gen in der Saison 2015/2016 (2014/2015: 65 Tage), das heisst dem kleinsten Wert seit fünf Jahren, kann die Skilift Rossberg AG bei Betriebseinnahmen von 151 828 Franken einen Gewinn von 538 Franken verbuchen. «Das haben wir unter anderem dem Kauf von Saisonabonnementen und der Familienfreundlichkeit unseres kleinen Skigebiets zu verdanken», sagte Co-Präsident Oswald Kunz an der 45. Generalversammlung am Samstagnachmittag im Restaurant Niederhornblick auf Rossberg.

So wird ein Familienbillett für 99 Franken angeboten, inklusive Essen und Getränk im Restaurant Niederhornblick. Beliebt seien das Kinderland, die Rennpiste, die Langlaufloipe, die ­Winterwanderwege, der Schneeschuhtrail und das Fassdaubenrennen.

Ueli Mani im Verwaltungsrat

Als Nachfolger von Christoph Gafner, der dem Verwaltungsrat 16 Jahren angehörte, wurde Ueli Mani aus Därstetten gewählt. Bestätigt worden ist Nelly von Känel Gerber aus Boltigen. Die 31 anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre, die 373 Stimmen vertraten, winkten sämtliche Geschäfte durch.

Ein Aktionär erkundigte sich nach den Gründen für den Rücktritt des Verwaltungsratpräsidenten Urs Schäfli auf Ende Juni dieses Jahres. «Unterschiedliche Auffassungen im Verwaltungsrat führten dazu», beschied ihm Kunz. Im Geschäftsbericht wird Schäfli ein Kränzchen gewunden, habe er doch in den 23 Jahren seines Wirkens viel dazu beigetragen, dass das Skigebiet Rossberg überhaupt noch bestehe. Seither führen Oswald Kunz und Markus Heimberg den unentgeltlich arbeitenden Verwaltungsrat in einem Kopräsidium interimistisch bis zur Generalversammlung 2017. Betriebsleiter Ueli ­Stocker und Patrouilleur Erwin Kunz können auf 30 Saisons am Rossberg zurückblicken.

Verzicht auf Speichersee

Auf guten Wegen ist die Erwei­terung der künstlichen Beschneiung. «Die Konzessionserteilung für die Wasserentnahme werden wir nun definitiv erhalten», wird im Geschäftsbericht ausgeführt. Da nun auf einen Speichersee verzichtet werden könne, würden die Kosten weit weniger hoch ausfallen als befürchtet. (Berner Zeitung)