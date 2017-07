Sind die Highland Games bald ein Geheimtipp?

Am vergangenen Samstag flogen im Rothbad im Diemtigtal wieder die Streitäxte. Baumstämme wurden durch die Luft geschleudert, und Steine wurden gestossen. Dazu gabs Gewichte-Hochwurf, Armbrustschiessen und den Clan-Hindernislauf, bei dem ein Baumstamm mitgetragen werden muss. Die Athleten, meist in traditionell karierten Röcken am Start, massen sich in Stärke und Geschicklichkeit und kämpften um Ruhm und Ehre.

Unter den Teilnehmenden war auch Michael Weibel vom Braveheart Clan 1, der in der Klasse Heavy A an den Highland-Games-Schweizer-Meisterschaften teilnimmt. Er gewann die Einzelwertung erstaunlich knapp, mit nur einem Rangpunkt Vorsprung auf den besten einheimischen Highlander Andreas Erb aus Schwenden. Bei den Damen siegte Xenia Mani vom Clan der Strohhüener.ch, ebenfalls aus Schwenden.

«Ein ein super Anlass!»

An den zweiten Highland Games im Rothbad, organisiert vom Verein 08/10/15, nahmen insgesamt 23 Clans, davon 6 Damenteams, teil. «Diese Anzahl an Clans ist eine Überraschung», sagt OK-Mitglied Peter Weissmüller, denn im letzten Jahr waren es nur 15 Clans. Die Anmeldungen seien in sehr kurzer Zeit zusammengekommen, sagt Weissmüller und fügt an, dass damit die Platzverhältnisse im Rothbad erschöpft seien.

Und dies bereits bei der zweiten Durchführung. Gegen 300 Zuschauer hätten den Anlass besucht, was von einem grossen Interesse zeuge und worüber man sich sehr freue. Die Atmosphäre war ruhig, friedlich und gemütlich. Dies sagen nicht nur die Veranstalter, sondern auch die Athleten. «Es macht riesengrossen Spass», meint Roman Zürcher vom einheimischen Clan Rebreg A lachend und ergänzt: «Ein bisschen Ehrgeiz ist natürlich auch dabei.»

Der Clan der Uzima-Girls auf dem Hindernislauf. Die Diemtigtalerinnen belegen in der Damenclan-Wertung Platz 2. Bild: ksm-fotografie

Im Tal hält man zusammen

Als Disziplinensponsoren unterstützen einheimische Firmen die Highland Games. «Wenn hier jemand so etwas auf die Beine stellt, helfen wir mit», sagt Esther Bähler von der Angengarage in Oey, welche das Armbrustschiessen gesponsert hat. Und Angengarage-Inhaber Hansjürg Stucki ergänzt: «Wir haben viele junge Kunden, die an den Highland Games mitmachen. Ist doch klar, dass man hilft.» Auch andere Sponsoren waren sich einig: Das OK hätte nicht viel an Überzeugungsarbeit leisten müssen.

Im Diemtigtal stehe man bei solchen Anlässen eben noch zusammen. Die Highland Games im Rothbad sind familiär und überschaubar und wohl gerade deshalb bereits nach ihrer zweiten Ausführung bei Athleten, Sponsoren und Besuchern gleichermassen beliebt. «Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gibt es auch im nächsten Jahr wieder Highland Games im Rothbad», verrät OK-Mitglied Toni Gilgen.

Alle Clans, die daran teilnehmen möchten, sind wohl gut beraten, sich schnellstmöglich anzumelden, denn der Platz im Rothbad ist begrenzt, und die Spiele scheinen schon jetzt ein Muss für echte Highlander zu sein. Denkbar, dass sich diese Spiele zu einem Geheimtipp in der Szene ent­wickeln. (Berner Oberländer)