Letzten Donnerstag machte Interlaken Ernst: Mitarbeiter der Gemeinde demontierten den Platz der Drogenszene an der Kanalpromenade unweit des Bahnhofs Interlaken-West. Eine Sitzbank und ein Sichtschutz kamen weg, ein Absperrgitter wurde montiert. Hier hatte sich über Jahrzehnte hinweg eine Szene von Randständigen getroffen, darunter auch Drogenkonsumenten. Wobei es zu diversen Ausschreitungen kam, von denen auch Passanten betroffen waren.

Um der Szene weiterhin einen Treffpunkt bieten zu können, hat die Gemeinde bei der Schiffländte Interlaken-Ost unter der Strassenbrücke ein Provisorium eingerichtet. Bisher kam es im Rahmen dieses Umzugs zu keinen Komplikationen, wie Gemeindevizepräsident und Sozialvorsteher Hans Rudolf Burkhard auf Anfrage bestätigt. «Ich war schon mehrmals beim neuen Platz und habe jeweils gegen 20 Personen angetroffen», sagt er.

Am Westbahnhof hatte sich zuvor ein «harter Kern» von rund 40 Einheimischen gebildet; dazu zählte man rund 100 Auswärtige, die sich ebenfalls in der Szene blicken liessen. Am Ostbahnhof hingegen habe er bislang noch keine Auswärtigen gesichtet, so Burkhard. «In dem Sinn hat sich die Lage beruhigt. Wir sind bisher zufrieden – doch wir beobachten die Lage natürlich weiterhin.» Seine Wahrnehmungen seien lediglich Momentaufnahmen.

Kontakt wird gepflegt

Der aufgehobene Treffpunkt beim Westbahnhof wird weiterhin vom privaten Sicherheitsdienst der Gemeinde sowie von Mitarbeitern der Kantonspolizei frequentiert. Die Behörden der Gemeinde pflegen auch beim Ostbahnhof den Kontakt mit der Szene. «Sowohl Sicherheitsvorsteher Peter Michel wie auch ich können mit diesen Leuten gut reden», sagt Burkhard.

«Viele von ihnen mögen es durchaus, wenn sie einen abgeschotteten Treffpunkt haben, so wie es unter der Strassenbrücke der Fall ist.» Etwas heikel seien die Wünsche der Randständigen nach Annehmlichkeiten vor Ort, etwa nach einem Dach über dem Kopf. «Je annehmlicher es wird, desto grösser wird die Szene. Und das wollen wir nicht», sagt Burkhard. (Berner Zeitung)