Sicherheitsschlösser als Symbol der Liebe?

«Barbara und Stephan» ist auf ein kleines, rotes Stahlschloss eingraviert, das auf der Aarebrücke baumelt, die Interlaken mit Goldswil verbindet. Nicht weit davon kann man ein weiteres entdecken. Und noch eins.

Solche Liebesbezeugungen gab es auch im Bestselleroman des italienischen Autors Federico Moccia «Drei Meter über dem Himmel», der sich um eine junge Liebe dreht. Die Protagonisten schwören sich ewige Liebe, befestigen das Schloss an der zentralen Brückenlaterne und werfen den Schlüssel in den Tiber.

Ob Barbara und Stephan den Schlüssel in die Aare warfen, nachdem sie sich auf der Aarebrücke ihre Liebe geschworen hatten? Man weiss es nicht. Sicher ist: Seit der Verfilmung des besagten Bestsellers vor einigen Jahren hat sich das ­Phänomen Liebesschlösser über den ganzen Kontinent verbreitet. Mit Folgen für gewisse Bauwerke.

Brücke brach unter dem Gewicht

Im Jahr 2014 brach ein 2,4 Meter langer Abschnitt des Brückengeländers der Pont des Arts in Paris unter der Last der vielen Schlösser zusammen, seither ist es nicht mehr möglich, dort Schlösser anzubringen.

Auf der Aarebrücke schon, «aber die paar werden die Stahlkonstruktion schon nicht zum Einsturz bringen», denkt sich der Spaziergänger, dem die Brückensanierung noch im Gedächtnis haftet, die 2010 ihren Abschluss fand.

Der Mediensprecher der Zentralbahn Peter Bircher hatte bis zum Anruf des Schreibenden keine Kenntnis von den Liebesschlössern an der Aarebrücke. «Es ist ein Phänomen unserer Zeit, etwas, das sich etabliert hat.» Momentan unternehme man nichts, die Situation werde weiter beobachtet.

Für SBB und BLS kein Problem

Liebesschlösser an anderen Brücken der Zentralbahn seien ihm nicht bekannt. Besagte Schlösser sind auch für Interlaken, Thun oder die BLS kein Problem, obwohl solche Liebesschwüre aus Stahl hin und wieder an öffentlichen Bauten zu sehen seien.

Dezidiert äussert sich Reto Schärli von den SBB: «Liebesschlösser sind bei den SBB kaum ein Thema. Es gibt bestimmt lauschigere und romantischere Orte als Eisenbahnbrücken.»

Zurück auf der Aarebrücke: unromantisch? Das ist natürlich Geschmacksache. Doch wenn eine 200 Tonnen schwere, siebenteilige Zugkomposition der Zentralbahn die Brücke überquert, spüren Verliebte die Vibrationen in ihren Fusssohlen und gleichzeitig die Schmetterlinge in ihrem Bauch.

Liebesschlösser am Schönausteg

In der Hauptstadt sind stählerne Liebesbekundungen ebenfalls ein Thema: «Liebeschlösser werden in der Stadt Bern am Schönausteg befestigt», sagt Stefan Bähler, Projektleiter Kunstbauten beim städtischen Tiefbauamt. Und ständig kommen neue Schlösser dazu.

«Anfang Jahr haben wir 510 Stück gezählt, mittlerweile sind es deutlich mehr.» Am Maschendrahtzaun des denkmalgeschützten Stegs sind die Schlösser geduldet, an der Konstruktion hingegen nicht. «Dort mussten wir bereits Liebesschlösser abmontieren.»

Woher kommt der Brauch?

Ein Sicherheitsschloss als Symbol der Liebe: Woher dieser Brauch stammt, ist nicht ganz klar. Weit verbreitet ist die These, dass Absolventen der Sanitätsakademie in Florenz den Brauch initiiert haben.

Nach dem Ende ihrer Ausbildungszeit wurden die Schlösser ihrer Spinde an einem Gitter des Ponte Vecchio angebracht, Verliebte übernahmen wohl diesen Brauch. Vielleicht auch Barbara und Stephan? (Berner Zeitung)