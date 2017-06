Seaside Festival: «Der Samstag wird ausverkauft sein»

Der jüngste Spiezer Grossanlass naht in grossen Schritten: In nunmehr 65 Tagen werden Züri West, Emeli Sandé, Krokus oder Status Quo am ersten Seaside Festival in der Bucht den Ton angeben.

Veranstalter und Gurtenfestival-Urgestein Philippe Cornu äusserte sich an der Generalversammlung der Spiez Marketing AG zu Musik, Machart und Moneten. Für den Stadtberner wird das Spiezer Festival mit musikalischer wie kulinarischer Qualität punkten – und soll sogar entschleunigend wirken.

Hat die Welt wirklich auf das Seaside Festival gewartet?

Philippe Cornu: Man kann sich bei über tausend Festivals schon fragen, ob es noch eines braucht. Wir behaupten: Ja, ein weiteres Festival liegt drin. Entscheidend dabei ist, wie man dieses kon­zipiert – und für wen. Uns war wichtig, ein Festival zu machen, das nicht das Publikum auf dem Gurten – 24-jährig und Party bis morgens um 5 Uhr – , sondern ein älteres anspricht. Bei einem Classic-Rock-Day liegt das Alter bei 50 plus. Allein mit dem gediegenen Plakat, das der Niesen ziert und ausserordentlich nachgefragt ist, wollten wir das Motto aufzeigen: «Abefahre», entschleunigen und mit Freunden eine gute Zeit verbringen. Auch sollte es eine gewisse Qualität ausstrahlen.

Weshalb?

Der Event ist viel mehr als eine Bühne aufstellen und eine Band spielen lassen. Er ist ein Gesamterlebnis, von dem sich eine Familie ebenso angesprochen fühlen soll wie ein Pärchen, das 20- oder 70-jährig sein kann. Das Essen, auch dessen Vielfalt, hat einen grossen Stellenwert. Und die Zeit zum Verweilen. Deshalb haben wir nur eine Bühne, und es wird zwischen den Konzerten jeweils 45-minütige Umbaupausen geben. So bleibt Raum zum Sein. Die Bands spielen jeweils von 14 bis 0.30 Uhr. Mit der BLS konnte ein Extrazug realisiert werden, der Spiez um 1.15 in Richtung Thun und Bern verlässt.

Und dieses Konzept spricht genug Interessierte an?

Ja, die Zahlen sind sehr erfreulich. Für den Classic-Rock-Samstag sind bereits 6800 Tickets verkauft, für den Freitag 5200. Es geht noch acht Wochen – und die Tendenz ist, je näher der Anlass rückt, in der Regel noch steigend. Meine Prognose: Wir werden den Samstag sicher ausverkaufen und am Freitag bei 8000 Leuten landen, vielleicht sogar etwas mehr. Die Resonanz ist sehr, sehr positiv – von Besuchern und auch von den Künstlern.

10'000 Leute finden auf dem Areal in der Bucht Platz. Wie viele Tickets pro Tag muss die Seaside Festival AG verkaufen, um bei einem 3-Millionen-Budget in die Gewinnzone zu kommen?

In der Regel konzipiert man solche Grossveranstaltungen mit einer Auslastung von 70 Prozent, weil die Kosten für die Infrastruktur bei Veranstaltungen im Freien recht hoch sind.

Das bedeutet, man ist auf Kurs?

Absolut auf Kurs, genau.

Die Bucht ist ein lärmsensibles Gebiet mit vielen Anwohnern. Wie läuft die Zusammenarbeit?

Die Herausforderung für einen Grossanlass an einem solchen Ort ist die Information. Dass man genau orientiert, was man wann tut. Dass man die Auf- und Abbauarbeiten logistisch so kompakt wie möglich zu gestalten versucht. Dass man vom Lärm her schaut, mit welchen Materialien man arbeitet, und dass der Gerüstbau nicht zu den Mittags- oder Abendstunden stattfindet. Mit dieser Sensibilisierung zum Auf- und Abbau kann man eigentlich schon sehr viel erreichen, weil wir als Veranstalter eines Musikfestivals sagen, dass die Showdays mit der Musik ja kein Lärm sind...

Die Bucht aus der Vogelperspektive: Das Areal des Seaside Festival erstreckt sich vom Freibad und der Beach-Arena (Mitte unten) bis zur Rogglischeune (ganz links) und über die Rogglimatte und die Buchtwiese bis zum See. Bild: Bruno Petroni

Wann wird es mit dem Aufbau losgehen?

Wir werden rund eineinhalb Wochen vorher starten. Die Hauptarbeiten finden in der Festivalwoche statt.

Nach dem Terroranschlag auf ein Popkonzert in Manchester sind bei vielen Festivals die Sicherheitsvorkehrungen an­gepasst worden. Wie wird das am Seaside Festival gehandhabt?

Sicherheitsvorkehrungen sind an Festivals an sich schon sehr hoch. In Bezug auf Kontrollen und Sicherheitsüberlegungen, etwa was Witterungseinflüsse betrifft, ist schon in den letzten Jahren viel getan worden. Wir sind auf Kurs – wie alle anderen Schweizer Festivals auch. Wir sind uns der Lage bewusst, auch im Austausch mit den Behörden. Trotzdem finden wir, man darf sich die Freude und den Enthusiasmus an Veranstaltungen dieser Art nicht nehmen lassen und sollte sich entsprechend nicht zu sehr in eine Angstzone hineinbegeben.

Welches ist eigentlich Ihr persönliches Lieblingsfestival?

Ich bin ein Fan des Paléo-Festivals in Nyon. Einerseits, weil sie dort ihr eigenes Gelände haben und vieles fix installieren konnten. Anderseits auch wegen der Konzeptionierung mit verschiedensten Bühnen und Musik­arten, mit dem Essen, das einen hohen Stellenwert geniesst, mit Strassenkünstlern und Literatur. Es gibt eine Breite an Kulturschaffen, wo ich finde, das ist, was ein Festival auszeichnet.

Am Seaside wird der Freitag poppig, während am Samstag Classic Rock auf dem Programm steht. Worauf freuen Sie sich als Musikkonsument am meisten?

Das ist für mich noch schwierig zu sagen, da ich mich am Seaside Festival eigentlich auf die Um­setzung eines entschleunigten, ruhigen Festivals, an dem kein 24-Stunden-Betrieb herrscht, freue. Ich kann mir vorstellen, dass Züri West wunderbar in diese Spiezer Kulisse passen. Vielfach ist es so, dass je nach Stimmung, Atmosphäre und Zusammensetzung von Mond und Publikum und Sternen plötzlich eine Band ein Highlight ist, das man so nie erwartet hätte.

Es werden Qualität und Regionalität propagiert, der lokale Rebbau etwa liefert den Festivalwein. Wie schmeckt das Seaside im Glas?

Unser Festivalwein ist der «In­tro», den Winzerin Ursula Irion entwickelt hat. Als ich ihn das ersten Mal degustiert habe, war ich extrem positiv überrascht, weil der Ruf des Spiezer Weins einst ja etwas belastet war. Jetzt hat man eine Weinkultur und -qualität entwickelt, die unheimlich gut ist.

Wird die Premiere ein Erfolg?

Wir sind guter Dinge und freuen uns wahnsinnig. Wir hoffen, das Versprechen, Spiez einen Anlass mit nationaler Strahlkraft zu schenken, einzulösen. Man muss es aber immer erst einmal gemacht haben, bevor man sich auf die Schulter klopfen kann.

Infos: www.seasidefestival.ch (Berner Oberländer)