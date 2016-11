Schwelli will Engpässe im Guetwüschgraben beseitigen

Am 9. Juni ist der Sulzibruch in Oberwil in Bewegung geraten. Ruedi Ast, Naturgefahrenberater bei der Gemeinde Oberwil, zeigte an der Versammlung der Schwellenkorporation eindrückliche Bilder und Filmchen: dunkle Stein- und Dreckmassen, die sich mit eingebauten Felsbrocken über Mauern und durch Gräben wälzten.

Der Murgang im Guetwüschgraben floss schliesslich über die Simmentalstrasse in Heidenweidli. In diesem Bereich wird aktuell noch Geschiebe weggeräumt und auf vorläufige Deponien gebracht.

Material durchlassen

Der Kanton wird die betroffene Brücke umbauen, sodass ein grösserer Durchlass entsteht. «Wenns bei uns jetzt so geregnet hätte wie aktuell im Tessin, wer weiss, was dann passiert wäre?», sagte einer der zwölf Versammlungsteilnehmer. Schwellenkommissionspräsident Heinz Feuz orientierte über den Stand der Dinge. Anfang Dezember werde man mit den Vertretern von Bund und Kanton zusammenkommen.

«Wir möchten so viel Material wie möglich durchlassen», sagte er aus der Sicht der Schwellenkorporation. Das heisst, Engpässe im Guetwüschgraben zu beseitigen, vor allem beim Bühlbrügg­li, wo grosse Bäume stehen. Ein Problem ist auch die BLS-Brücke mit einem relativ kleinen Durchlassprofil. «Eventuell könnte in der Folge ein Murgang die Simme stauen, wahrscheinlich müsste der Damm auf der andern Seite etwas erhöht werden», sagte Feuz. Er dankte im Namen der Schwellenkorporation Feuerwehr, Zivilschutz und Unternehmern für ihren Einsatz beim Murgang.

Weniger Tell

Der Voranschlag für 2017 zeigts: Die Schwellenkorporation Oberwil steht finanziell nicht schlecht da. Kassier Ramon Kunz rechnet mit dem Eingang der restlichen Subventionen für den Bau des Geschiebesammlers, sodass die Passivzinsen und Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen abgebaut werden können. Das Budget schliesst bei einem Aufwand von 182'200 Franken ausgeglichen ab, wobei neben den harmonisierten Abschreibungen 32'000 Franken zusätzlich abgeschrieben werden. Für den baulichen Unterhalt sind 95'000 Franken budgetiert.

Die Schwellenkorporation Oberwil hat in den letzten Jahren längs der Simme Holzschläge durchführen lassen und wird auch weiterhin Gerinne ausholzen. Ramon Kunz rechnet damit, dass der Beitragssatz von aktuell 1,5 Promille 2018 gesenkt werden könne. (Berner Zeitung)