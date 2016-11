Schmid macht das Rennen als Gemeinderatspräsident

Das Rennen um das Amt des Frutiger Gemeinderatspräsidenten ist deutlicher entschieden worden als erwartet: Hans Schmid ersetzt ab 1. Januar für ein Jahr seinen vorzeitig zurückgetretenen Parteikollegen Ruedi Egger. Mit 1595 Stimmen erzielte er 370 Stimmen mehr als der aktuelle Vize-Gemeinderatspräsident und Kontrahent Hans Peter Bach (EVP). Die Wahlbeteiligung lag bei 59 Prozent.

Schmid freut sich aufs Amt

Er zeigte sich gestern überrascht, der neue Präsident Hans Schmid: «So deutlich habe ich den Entscheid wirklich nicht erwartet. Gerade wenn man berücksichtigt, wie sich die anderen Parteien zusammengeschlossen haben.» Umso erfreuter nimmt er das Resultat zur Kenntnis und bestätigt, dass er sich auf mindestens fünf Jahre eingestellt habe. Im Mai wird das Amt für die neue Legislatur 2018­–2021 besetzt.

«Ich freue mich – auch wenn ich nur einer von neun im Gemeinderat bin –, Frutigen mitzugestalten und mein Gedankengut einzubringen.» Die Erfahrung gerade in der Finanzpolitik bringt er von seinen acht Jahren als früherer Gemeinderat mit, und er will sich möglichst rasch in die aktuellen Geschäfte einlesen.

Bach und die Transparenz

«Mir war klar, dass es nicht einfach wird. Und nur aufgrund des Resultats ist es schwer, Gründe für die Nichtwahl zu finden.» Hans Peter Bach erklärt sich die doch deutliche Differenz unter anderem mit seinen klaren Aussagen im Bildungsbereich, wo er eine weitere Zentralisierung offen ansprach. «Als Vorsteher des Bildungsressorts habe ich tiefen Einblick. Egal, wer am Ruder ist, diese Konzentration wird kommen. Ich habe dies transparent kommuniziert, was wohl Ängste auslöste und mich Stimmen kostete. Doch ich würde es noch mal so machen.»

Vielleicht hätten die Stimmbürger auch einfach jemanden mit Aussensicht gewollt. Er betont, dass es nach anfänglichem Parteigeplänkel eine Personenwahl gewesen sei. Bemerkenswert findet er, dass die Zusammenarbeit im überparteilichen Unterstützungskomitee so gut klappte. Bach verspricht sich da auf Gemeindeebene künftig weitere Impulse.

(Fast) alle gegen die SVP

Im Anzeiger – und zum ersten Mal im Internet – waren die beiden Kandidaten sehr präsent. Interessant war die parteipolitische Konstellation dieser Wahlen: Während die EDU eine Empfehlung für den SVP-Vertreter abgab, schlossen sich EVP, FDP, GLP, Liberales Frutigen und SP in einem Komitee für Bach zusammen. (Fast) alle gegen die SVP hiess das, doch ohne Erfolg. Die aktuelle Zusammensetzung des Gemeinderates ändert sich durch die Wahl nicht: 5 SVP, 2 Liberales Frutigen, je 1 EVP und EDU.

Wahlkampf geht weiter

Die Wahl von Hans Schmid hat aber personelle Konsequenzen im Gemeinderat. Sein Bruder Samuel muss auf Ende Jahr austreten, wozu er sich im Vorfeld bereit erklärt hat. Also kann die SVP eine Person nominieren, die auf Samuel Schmids Platz nachrutscht.

Der neue Gemeinderatspräsident wird sich im Mai wieder den ordentlichen Gemeinderatspräsidenten-Wahlen stellen. Ob sich der am Wochenende unterlegene Hans Peter Bach noch mal zur Verfügung stellt, darauf kann und will er sich derzeit nicht festlegen. «Es wäre sicher noch schwieriger, mehr mobilisieren können wir kaum», sagt er aber.

Seine Amtsdauer als Gemeinderat endet im Dezember 2017. Das heisst auch, dass im November ordentliche Gesamterneuerungswahlen stattfinden. Vier Bisherige (inklusive des Neuen anstelle von Samuel Schmid) können nochmals antreten, vier der acht Sitze sind wegen Amtszeitbeschränkung neu zu besetzen. Frutigen kommt also aus dem Wahlkampf gar nicht heraus.

