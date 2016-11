Schilthorn: Werkstatt in luftiger Höhe

Sollte man sie nun beneiden oder nicht? Mario Ellenberger, Con­çalo Costa und Kurt Hunziker – selbstverständlich alle drei schwindelfrei – hangeln auf und über dem Dach der Seilbahnkabine. 200 Meter unterhalb der Station Birg. 2500 Meter über Meer. Und 100 Meter über dem gähnenden Abgrund. Trotz Bise ist es nur wenig unter null Grad.

Kuschelig warm. So warm, dass der am Seilfänger oben arbeitende Mario Ellenberger Schweissausbrüche hat. Zum Gelingen der Arbeit tragen dessen zuweilen nicht ganz druckreife Worte bei. Und trotzdem ist es für die drei schier ein Wellnesstag: «Diese Arbeiten haben wir auch schon bei Schneesturm und tiefen Minusgraden erledigt.»

Bloss nichts fallen lassen

Ob das Ersetzen einer 50 Kilo schweren Seilfängerrolle tatsächlich Wellnessgefühle auslöst, sei mal dahingestellt. Tatsache ist, dass die Zeit drängt. 19 weitere solche Einrichtungen zum Auffangen des Umlaufseils warten noch.

«Die Rollen müssen wir nur dort auswechseln, wo der Gummilaufring Risse aufweist.»Mario Ellenberger

«Die Rollen müssen wir nur dort auswechseln, wo der Gummilaufring Risse aufweist», erklärt Ellenberger. Um eine Klemmenbreite an den Tragseilen verschoben müssen sie aber alle werden. So wird verhindert, dass die Tragseile dauerhaft am selben Ort belastet werden und sich Korrosionsstellen bilden.

Im Gegensatz zur Arbeit am Werkbank dürfen die Männer hier keinesfalls ein Werkzeug oder Bauteil fallen lassen, denn dieses würde kaum wiederfindbar erst 100 Meter weiter unten in den Schneefeldern zu Boden kommen.

Umlaufseil ist bereits ersetzt

Die Revision der Seilfänger ist nur eine von unzähligen Massnahmen, die jedes Jahr vor Eröffnung der Wintersaison getroffen werden müssen. «So war diesmal auch das Laufwerk der Kabine 4 für eine Gesamtrevision fällig», sagt der Technische Leiter Bernhard Stucki.

«An der untersten, von Stechelberg nach Gimmelwald führenden Sektion wurde in den letzten Tagen das 28-Millimeter-Zugseil ausgewechselt, die Abspannungen angepasst und wie bei allen übrigen Sektionen die Tragseile verschoben, um die bisher erhöhten Druckstellen der Seile bei den Verankerungen und über die Stützensättel zu entlasten.»

Am Dienstag bekam die Schilthornbahn auch Besuch von Vertretern des Bundesamtes für Verkehr, welche die Tragseile einer visuellen Prüfung unterzogen.

«Notfalls mit Stirnlampen»

In gut zwei Wochen soll die Bahn auf allen vier Sektionen wieder fahrplanmässig laufen. Dann ist am Schilthorn auch der Startschuss für die Skisaison vorgesehen, und am 9. Dezember wird das neu eingerichtete Drehrestaurant auf dem Gipfel feierlich eingeweiht.

«Bis zur Einweihung am 9. Dezember gibt es noch die neue Theke und einiges weiteres Mobiliar mit der Bahn hochzutransportieren.»Christoph Egger, Direktor Schilthornbah

«Bis dann gibt es noch die neue Theke und einiges weiteres Mobiliar mit der Bahn hochzutransportieren», sagt Direktor Christoph Egger. Man sei aber knapp im Zeitplan. Egger mit einem Augenzwinkern: «Notfalls werden wir dann halt noch mit den Stirnlampen arbeiten, auf dass wir die Gäste pünktlich da oben empfangen können.»

(Berner Oberländer)