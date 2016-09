Schilfzählung für Schilfschutz

Schilfbestände sind an den Oberländer Seen ein besonders seltener, aber wichtiger Lebensraum für viele Tierarten. Weil in der geordneten Kulturlandschaft keine neuen Standorte für die auf seichte, sandige Ufer angewiesene Pionierpflanze entstehen, versucht man, die bestehenden Schilfgürtel zu erhalten – auch mit künstlichen Massnahmen.

Eine dieser Massnahmen ist der Schilfschutzzaun, den das Militär vor 20 Jahren im See zwischen Neuhaus und der alten ­Aaremündung in der Weissenau gebaut hat und der grobes Schwemmholz und Abfall zu einem grossen Teil vom Naturschutzgebiet ferngehalten hat. Nun ist der Zaun aber altersschwach geworden, und es braucht neue Massnahmen, die nach Möglichkeit weniger kosten und noch besser wirken als der Zaun.

Auf Anregung des Uferschutzverbandes Thuner- und Brienzersee (UTB), dem die Uferwegparzelle im Naturschutzgebiet gehört, hat die kantonale Abteilung Naturförderung eine genaue Aufnahme eines Teils der Schilfbestände in Auftrag gegeben.

Dazu haben der Schilfexperte Christoph Iseli vom Landschaftswerk Biel-Seeland, seine Mitarbeiterin Anne Schiefer und der Biologe Peter Zingg vom UTB auf vier vorgegebenen Routen die Ränder der betreffenden Schilfbestände kontrolliert. Sie folgten dabei Markierungen, die schon 2009 alle drei bis vier Meter im Seegrund angebracht und vermessen worden waren – in Hinblick auf ein früheres Projekt, das dann aber fallen gelassen wurde.

Mit Holzstangen zeichneten die Schilfkontrolleure am Montag die Linien zwischen den Markierungen an der Wasseroberfläche nach und zählten in jedem Sektor die Schilfhalme, die dieses Jahr ausserhalb dieser Linie gewachsen sind. «Damit verfügen wir nun über Vergleichsdaten für künftige Aufnahmen», erklärte Christoph Iseli. Und wenn man erst einmal genau sieht, an welchen Stellen das Schilf zurückweicht und wo es sich ausdehnt, kann man auch Rückschlüsse für geeignete Schutzmassnahmen ziehen. (Berner Oberländer)