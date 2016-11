Schicksal in Buchform

«Diese Sophie W. hat es gegeben, und sie war meine Grosstante», sagte die 83-jährige Autorin an der Lesung in Aeschi. Ihre Tante erzählte der Autorin alles, was sie noch wusste. Sophie war eine aus dem Familienalbum ausradierte Frau, die von der Familie totgeschwiegen wurde. Zimmermann beschreibt, wie und warum es dazu kam, dass die schöne, gelernte Schneiderin, angesehene, tüchtige Geschäftsfrau und liebe Mutter aus Aeschi die Reise nach Amerika antrat.

Auswandern über den Ozean war vor über 100 Jahren ein Ausweg, nicht nur für Leute in wirtschaftlichen Schwierigkeiten, sondern auch für Gestrauchelte und Unglückliche. Mehrere Kinder von Sophie wagten die Reise in die USA ebenfalls. Zweimal noch kam die von Heimweh geplagte Mutter zurück in die Schweiz, wurde aber nicht mehr akzeptiert. Der Zweite Weltkrieg und der Sturz der Börsenkurse 1930 veränderten ihr Leben.

Passend zum Thema sangen und spielten Chrigu Gerber (Akkordeon) und Ursina Humm (Violine) «Zwischentöne». «S isch äbe ne Mönsch uf Ärde», ein englisches Lied und «Härz, wohi zieht es di?». Aeschi Tourismus projizierte per Beamer hundertjährige Bilder des Dorfes Aeschi vor die Augen der zahlreichen Besucher, wobei der damalige touristische Aufschwung und die Blüte der Hotellerie sichtbar wurden.

In Borneo gelebt

Katharina Zimmermann ist in Bern aufgewachsen. Nach der Sekundarschule besuchte sie das Städtische Lehrerinnenseminar Marzili, und danach studierte sie Musik. Sie lebte mit ihrem Gatten, der Pfarrer war, vier eigenen und fünf indonesischen Kindern 15 Jahre in Borneo. Seit 1987 veröffentlichte sie viele Bücher für Erwachsene und Kinder und durfte mehrere Preise, darunter den Schweizerischen Jugendbuchpreis, in Empfang nehmen.

Info: «Kein Zurück für Sophie W.» ­Geschichte einer Auswanderung. Zytglogge, Gümligen 2000, ISBN ­3-7296-0598-4. (Berner Oberländer)