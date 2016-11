Sattlerin mit Leidenschaft

Sie hat sich gut eingelebt in ihrem Geschäft: Im April eröffnete Cecile Kämpf in Erlenbach ein Sattler-Stübli. Dieses Atelier überzeugt durch die professionelle Einrichtung.

Die Lehre zur Sattlerin absolvierte Cecile Kämpf in Wynigen im Emmental bei der Traditionsfirma Friedli, wo sie auch sieben Jahre arbeitete. Ihr Lehrmeister war Gewerbeschullehrer, und der Senior sei sehr skeptisch gewesen, dass eine Frau diesen Beruf habe erlernen wollen: «Aber in der Gewerbeschule waren wir aus der gesamten Deutschschweiz sieben Frauen und nur ein Mann», betont Cecile Kämpf. «Die Zeiten haben sich also geändert, und Sattler ist nicht länger ein Männerberuf.»

Pferde, Gurte und Taschen

Steckenpferde hat sie letztes Jahr kreiert. «Schon als Kind hatte ich dieses Spielzeug geliebt und beschloss daher, einige herzustellen. An den Weihnachtsmärkten habe ich sie gut verkauft, und das Beste: Sie sind schon eingeritten von meiner Tochter», sagt die zweifache Mutter lachend.

Bei den Gurten probiert sie sich neu im Schnitzen, das heisst, sie schnitzt Edelweisse in die Oberfläche, was sehr dekorativ wirkt. Es besteht auch ein Taschenprojekt namens Steelbag: Die Handtaschen werden aus Blech gefertigt, und Cecile Kämpf macht die Lederinnenausstattung. Als Tragriemen wird ein Drahtseil verwendet, das mit Leder umwickelt wird. Das Label heisst Viktoria Gasser, die Miss Bern 2012 war.

Glocken und Fahrgeschirre

Sie hat auch einen grossen Auftrag für Glockenriemen von der Glockengiesserei Gusset AG in Uetendorf erhalten. Für die Glockenriemen färbt sie in ihrem Atelier die Kanten, macht die Löcher und näht die Schnalle ein. «Die Qualität ist viel besser als bei den Glockenriemen aus Nylon», sagt sie. Und schliesslich bringen ihr die Fluggesellschaften Swiss und Edelweiss Wäschesäcke, die für Kissen und Decken benutzt werden: «Sie bringen jeweils mit dem Lastwagen eine Palette voll. Ich kontrolliere, ob die Reissverschlüsse defekt sind oder ob es sonst Risse gibt, und setze die Reissverschlüsse wieder instand.»

Ihre wirkliche Passion sind aber die Fahrgeschirre, Zaumzeuge und Schellenriemen für Pferde, die sie zum Flicken von den Bauern aus der Nachbarschaft erhält. Auch Handtaschen hat sie schon geflickt: «Leder kann man glücklicherweise immer wieder verwenden. Es ist mir wichtig, dass die Sachen nicht einfach weggeworfen werden, sondern dass ich sie ästhetisch wieder herrichten kann.»



Öffnungszeiten: Das Sattler-Stübli in Erlenbach, Nutziwil 391 a, ist jeweils am Mittwoch oder nach Vereinbarung geöffnet. Kontakt: unter 033 681 02 71 oder c.kaempf@sunrise.ch. (Berner Zeitung)