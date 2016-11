SVP gewinnt drei Sitze – FDP ist der grosse Verlierer

Peter Zumbrunn, der SVP-Kandidat fürs Präsidium des Gemeinderates, liegt mit seinen 651 Stimmen klar vor Walter Flühmann, seinem Gegner aus dem FDP-Lager, und steht als früherer Gemeinderat ab 1. Januar der Exekutive von Brienz vor. Damit muss der Freisinn den Vorsitz nach 16 Jahren erstmals abgeben – und verliert einen zusätzlichen Sitz im Gemeinderat.

Denn das von Walter Flühmann bisher gehaltene Mandat geht ebenfalls verloren, schaffte doch Kandidat Stefan Kaufmann trotz seiner 552 Stimmen die Wahl nicht. Dank dem Proporzwahlverfahren konnte die SP mit Frédérique Vanetti (bisher, 540 Stimmen) ihren Sitz verteidigen.

Die SVP hält im sechsköpfigen Gemeinderat nicht nur ihren einzigen Sitz – Albrecht Thöni trat infolge Amtszeitbeschränkung zurück –, sondern gewann auch zwei neue Mandate dazu. Die neuen SVP-Mitglieder sind: Ernst Stähli (908 Stimmen), Trine Altermann (866) und Marianne Isler (806).

SVP: «Alles richtig gemacht»

Es versteht sich von selbst, dass die Brienzer SVP ein durchwegs positives Fazit zieht. Peter Zumbrunn, neuer Ratspräsident und Co-Präsident der Partei.: «Den durchwegs positiven Ausgang der Gemeindewahlen hatten wir so nicht erwartet und freuen uns natürlich sehr», sagte Zumbrunn.

«Es scheint, dass wir alles richtig gemacht und wir einen erfolgreichen Wahlkampf geführt haben», so Zumbrunn weiter. Man sei sich der Verantwortung bewusst und werde die Erwartungen an die Partei und ihre Mitglieder zu erfüllen versuchen.

FDP leckt Wunden

«Wir haben nicht gerade brilliert», erklärt Toni Imfeld, Präsident der FDP Brienz, in einer ersten Analyse. Eventuell habe bei der Wahl ins Ratspräsidium die Altersfrage – Zumbrunn ist fast 20 Jahre jünger als Flühmann – eine Rolle gespielt, sagt Imfeld. «Enttäuscht» ist Imfeld, dass ihr Ratskandidat Stefan Kaufmann nicht gewählt wurde.

«Wir waren fast sicher, dass wir diesen Sitz halten können, aber das Resultat ist klar.»Toni Imfeld, FDP-Präsident

«Wir waren fast sicher, dass wir diesen Sitz halten können, aber das Resultat ist klar», so Imfeld. Man werde sich nun zusammensetzen und Ursachenforschung betreiben. Als wäre das negative Abschneiden in der Exekutive nicht genug, verliert die FDP an die SVP aufgrund der Parteistimmen in der Schulkommission einen Sitz.

Frédérique Vanetti (SP) gab sich «sehr erfreut über ihre Wahl» und ist zufrieden, dass sie den Sitz, ohne auf die Reststimmen angewiesen zu sein, verteidigen konnte. (Berner Oberländer)