Protestaktion bei abbruchreifem Gebäude

«Um die Sichtbarkeit des Abbruchs dieses Kulturdenkmals zu verstärken und nochmals vor Augen zu führen, habe ich in einer Nacht-und-Nebel-Aktion die Fassade der Dependance Schweizerhof angemalt», sagt Barbara Kiener. Sie habe Fassadenfarbe verwendet.Entlang des Höhenwegs und gleich neben dem Fünfsternhaus Victoria-Jungfrau stand am Montagmorgen plötzlich ein buntes Gebäude, das zu vielen Spekulationen anregte.

«Hoffentlich sind es keine Hausbesetzer», sagte ein Chauffeur aus der Ostschweiz, der Ware umschlug. Und ein asiatischer Tourist hielt das Ganze mit seinem Smartphone fest und erklärte trocken: «The painter was not very professionell», sprich, der Maler war nicht wirklich gut.

Doch warum die bunte Farbe? «Der Schweizerhof hat zur touristischen Entwicklung beigetragen und darf nicht farblos von der Bildfläche verschwinden», sagt die Künstlerin. Sie habe sich bewusst sowohl über das richterliche Verbot als auch die Hinweisschilder der Abrissfirma hinweggesetzt. «Ich habe den Besitzern gleich eine E-Mail mit meinen Angaben geschickt, ich stehe zu dem, was ich getan habe.»

Die Künstlerin sprich von Wehmut: «Eigentlich wollte ich zum 125-Jahr-Jubiläum eine Installation im Gebäude realisieren und das Haus nochmals zum Leben erwecken.» Doch dies habe die Eigentümerschaft aus Sicherheitsgründen abgelehnt. «Das erste Feedback auf die jüngste Aktion war gut», sagt Kiener. Damit habe sie sich persönlich von dem Gebäude verabschiedet, dieses sei dem Tod geweiht: «Eigentlich hätte ich schwarze Farbe verwenden sollen, aber das hätte dann nicht mit den Abbrucharbeiten kontrastiert.»

Arbeiten der Performancekünstlerin sind derzeit auch in der Ausstellung «Kunst im Fluss» zu sehen, Ende letzten Jahres hat der beleuchtete Kunsttannenbaum aus lauter Stühlen auf dem Amman-Hofer-Platz für Diskussionen gesorgt.

Abbruch bis Ende Jahr

Laut der Besitzerschaft, der Aevis Victoria, soll das Gebäude am Höheweg 59 bis Ende Jahr abgebrochen sein. Das Haus steht seit dem Brand des Hotels Schweizerhof im Jahr 1971 leer und ist baufällig, deshalb wird es abgerissen. Wie das Unternehmen gestern mitteilte, hat man von der Kunstaktion Kenntnis genommen. Man werde das Ganze analysieren und sich gegebenenfalls später dazu äussern.

Nach dem Abbruch soll die frei werdende Fläche im Rahmen eines Gestaltungskonzepts vorerst begrünt und damit «die beliebte Shoppingmeile am Höheweg» attraktiver gestaltet werden. Eine Nutzung des Areals sei zu einem späteren Zeitpunkt vorgesehen. (Berner Zeitung)