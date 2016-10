Preisträger wussten zu begeistern

Künstler zum Anfassen gab es am Preisträgerkonzert des Swiss Chamber Music Festival Adelboden in der Kirche Frutigen. Sie wirkten nahe beim Publikum, ­ohne Starallüren, unkompliziert und zugänglich. Alessio Pianelli war zum dritten Mal Gast beim Swiss Chamber Music Festival, und Andriy Dragan war zuvor bereits in drei verschiedenen Besetzungen zu hören.

Spielerisch und frech

Knapp 50 Zuhörende kamen in den Genuss eines vergnügten Abends, verspielt, beseelt und feurig. Mit bekanntem Thema und schubertscher Verspieltheit eröffnete das Duo mit der «Arpeggione»-Sonate in a-Moll. Innig, atmend bis schwungvoll interpretierten der sizilianische Cellist Pianelli und der Pianist Dragan als ebenbürtige Partner die dreisätzige Sonate. Sie ertasteten die Musik und achteten dabei darauf, dass die Zuhörenden gespannt die Ohren spitzten, um zu hören welche Farbe als nächste leuchtet.

Spielerisch frech liess das Duo in Pianellis Eigenkomposition, einer Hommage an Achille-­ ­Claude Debussy, die Instrumente grooven. Und ebenso leicht verspielt erklang Benjamin Brittens Sonate C-Dur, bei welcher es dem Duo glückte, immer wieder aus der Tonart zu surfen.

Eine andere Facette widerspiegelte sich in Thomas Demengas «New York Honk». Satirisch, witzig, tänzerisch, spukhaft und inspirierend wurde musiziert. Sogar der Stachel des Cellos kam zum Klingen. Mit Alessio Pianellis Variationen über ein sizilianisches Volkslied «Ciuri, ciuri» erfüllten die Künstler die Vorgabe des Festivals, Volkstümliches ins Programm aufzunehmen.

Möglichkeiten genutzt

Beide nutzten vollumfänglich die technischen und gestalterischen Möglichkeiten ihrer Instrumente aus. Erst mit einer unglaublich rasant virtuosen Zugabe klang das beseelt-feurige Konzert aus. Was Andriy Dragan am Klavier und Alessio Pianelli in seiner Doppelfunktion als Cellist wie auch als Komponist boten, war phänomenal.

(Berner Oberländer)