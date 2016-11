Positive Prognosen für Nordic Arena

Kandersteg Nach Kandersteg führte nun auch der Skiclub Gstaad in der neuen Nordic-Arena ein Animationsspringen durch. Der achtjährige Gstaader Livio Reuteler wagte dabei den ersten Sprung seines Lebens. Mehr...

Kandersteg Die erneuerte Nordic Arena in Kandersteg ist eröffnet. Drei Schanzen, harmonisch eingebettet in die Bergwelt unter der Bire, stehen an 355 Tagen im Jahr fürs Skispringen bereit. Doppelolympiasieger Simon Ammann tat den ersten Sprung. Mehr...