Polizei hebt Indoor-Hanfanlage aus

Im Rahmen von laufenden Ermittlungen hat die Kantonspolizei Bern am Mittwoch in Zusammenarbeit mit der Regionalen Staatsanwaltschaft Oberland in Reutigen eine Indoor-Hanfanlage ausgehoben. Dies teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Bei der Hausdurchsuchung in einer Liegenschaft an der Simmentalstrasse wurden dabei über 960 erntereife Hanfpflanzen, zirka 260 Jungpflanzen sowie ungefähr 240 Stecklinge gefunden. Weiter wurde über ein Kilogramm getrocknetes und abgepacktes Marihuana sichergestellt. Die Pflanzen, Blüten und technischen Gerätschaften der Anlage wurden vernichtet.

Der mutmassliche Betreiber der Anlage, ein 43-jähriger Mann, wurde vor Ort angehalten und vorübergehend festgenommen. Er wird sich vor der Justiz zu verantworten haben. Weitere Ermittlungen sind im Gang. (flo/pkb)