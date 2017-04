Plätze sollen attraktiver werden

«Wir wollten die Eigerplätze+ im Zentrum Grindelwalds schlicht erstellen und schauen: Was sind die Bedürfnisse, wie können wir diese entwickeln?», sagte Gemeindepräsident Christian Anderegg an der Medienorientierung am Dienstag. Im September 2016 beauftragte der Gemeinderat Grindelwald Tourismus, ein Gesamtkonzept für ganzjährig benutzbare Plätze zu entwickeln. Dies haben die Firmen Erlebnisplan und Burri übernommen.

So soll nun auf dem Panoramaplatz des Einkaufszentrums Eiger+ eine Ruhezone entstehen, wo man die Aussicht geniessen und verweilen kann. Für den Zentrumsplatz Eiger+ vor dem Sportzentrum ist ein progressiver, ­lebendiger Begegnungsort mit einer Spielzone sowie Zonen für Events und Gastronomie geplant. Beide Plätze sollen sukzessive mit WLAN-Hotspots ausgerüstet werden (siehe Kasten).

Möblierung und Pflanzen

Für den Sommer will man in einer ersten Phase etwa den unteren Aktionsplatz beim Sportzentrum mit mobilen Holzelementen aus Lärchenlatten möblieren. Pflanzentröge aus Lärche, mit Föhren bepflanzt, sollen Schatten werfen. Die untere, 70 Meter lange Brüstung beim Sportzentrum soll mit Leuchtelementen bestückt werden. Mit einer einheitlichen Gestaltungssprache will man einen harmonischen Gesamteindruck schaffen.

Bruno Hauswirth von Grindelwald Tourismus: «Hier wird ein tolles ­Ambiente entstehen. Gäste und Einheimische können, vor Sonne geschützt, die herrliche Aussicht auf die Berge geniessen und gleichzeitig kostenlos im Internet surfen.» Angestrebt wird langfristig ein flächendecken­des WLAN-Netz im gesamten Dorf.

Nebst der Grundmöblierung will man in der Phase eins Holzskulpturen von Wildtieren der Region als Blickfang aufstellen. Hauswirth: «Vorgesehen ist zudem ein Fotopoint mit einer Holztribüne und einer Stele für Selfies. Auf dem Foto sieht es dann so aus, als stünde man vor dem Eiger.»

«Eins nach dem anderen»

Im Gesamtkonzept sei alles wie aus einem Guss. Doch alles auf einmal umsetzen könne man nicht, so Hauswirth. In einer zweiten Phase ab Herbst 2017 sollen Infotafeln, etwa über Handwerk, Landwirtschaft oder Käseherstellung, aufgestellt werden, ebenso eine Panoramatafel mit den Namen der Berge.

Geplant ist auch eine Bühne für Events. Spiele auf dem Boden wie etwa «Himmel und Hölle» oder das «Gämsen-Laufradspiel» sollen den Platz zum Treffpunkt für alle machen. Als besonderer Blickfang wird ein Fontänenring, dessen Düsen Muster formen, oberhalb des Treppenaufgangs installiert.

Besucher sollen mit einer Streifenmarkierung am Boden gelenkt werden. Ein inszenierter Schriftzug «Grindelwald», der sich als Fotosujet vor dem Bergpanorama eignet, ist ebenfalls vorgesehen. Hauswirth: «Der Gemeinderat wünscht, dass ich bis Ende September/Anfang Oktober die Phase zwei quantifiziert vorlegen kann – der Zeitrahmen ist sportlich.» (Berner Oberländer)