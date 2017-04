Neuer Verein Bike Club Lenk schafft mobilen Pumptrack an

Verein gegründet

Am 1. April wurde der Bike Club Lenk gegründet. Gründungsmitglieder sind Mario Klopfenstein, Sina Walder, Andreas Beetschen, Rolf Marmet, Gaby Ginggen, Daniela Michel und Niklaus Mösle. Vereinszweck ist die Ausübung, die Pflege und die Förderung des Montainbikesports und der Kameradschaft. Der Verein Bike Club Lenk wird nach sichergestellter Finanzierung Besitzer der Pumptrack-Anlage. Nebst der Anschaffung und dem Unterhalt des Pumptracks organisiert der Verein ab Frühling folgende Biketreffs: alle 14 Tage für Schülerinnen und Schüler im Alter von 12 bis 16 Jahren, an jedem ersten Dienstag im Monat für Frauen und wöchentlich am Dienstag für Jugendliche und Erwachsene ab 16 Jahren sowie gemeinsame Ausflüge für Clubmitglieder. (pd)