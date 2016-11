Neuer Kopf im Gemeinderat

Im von sieben auf fünf Mitglieder verkleinerten Gemeinderat standen an der Gemeindeversammlung vom Mittwoch am Hasliberg für die drei Vakanzen ebenso viele Kandidaten zur Wahl. Infolgedessen wurde das Trio still gewählt.

Neben den Bisherigen Katharina Nägeli und Fritz Kuster ist neu Arnold Schild Mitglied im Rat. Schild ist am Hasliberg aufgewachsen, lebte und arbeitete vier Jahrzehnte in der Ostschweiz und freut sich, nach seiner Rückkehr in die alte Heimat sein Wissen und seine Erfahrung in der Gemeinde einsetzen zu können.

Hoher Abschreibungsbedarf

Bei einem Gesamtertrag von 6 406 830 und einem Gesamtaufwand von 6 329 895 Franken sieht der Gesamthaushalt 2017 einen Überschuss von 76 935 Franken vor. Zu den ordentlichen Abschreibungen von deutlich über einer halben Million Franken beim Verwaltungsvermögen und bei der Wasserversorgung sind 2017 zusätzlich 162 000 Franken systembedingte Abschreibungen vorzunehmen und in die Reserve einzulegen.

Diese Reserve kann voraussichtlich in den Jahren 2019 bis 2021 aufgelöst werden, da der Bilanzüberschussquotient unter 30 Prozent liegt. Dank dem vorgesehenen Verkauf von Liegenschaften, insbesondere des Kindergartens Hohfluh und des Schulhauses Reuti, erwartet Gemeindeschreiberin Monika Wehren einen ausserordentlichen Ertrag von rund 300 000 Franken.

Im Vergleich zum Vorjahr sieht das Budget beim Personalaufwand und beim Sachaufwand moderate Erhöhungen vor. Von den 1,5 Millionen Franken Nettoinvestitionen fällt eine Million Franken bei der Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung an.

Die Steuereinnahmen hat Wehren vorsichtshalber in der Höhe von 2015 eingesetzt, da die Auswirkungen des Zweitwohnungsgesetzes auf die Steuereinnahmen nicht abschätzbar seien. Die 46 Stimmberechtigten genehmigten einstimmig das Budget mit einer unveränderten Steueranlage von 2,10 Einheiten und einem Liegenschaftssteuersatz von 1,5 Promille des amtlichen Wertes.

Neuer Kommandant

Aufgrund des neuen Organisationsreglements der Gemeinde war auch eine Anpassung des Feuerwehrreglements notwendig. Die wichtigste Änderung ist in Artikel 10 zu finden, worauf ­Vizepräsident Fritz Kuster aufmerksam machte: Damit die strategischen und die operativen Aufgaben klar getrennt sind, wird künftig kein Gemeinderatsvertreter mehr dem Feuerwehrstab angehören. Thomas Blatter hat nach vier Jahren das Amt des Feuerwehrkommandanten an Urs von Bergen übergeben.

Neues zum Kreismusiktag

Andreas Lötscher, Präsident des OK des Kreismusiktags 2017, der von der Musikgesellschaft Hasliberg organisiert wird und von 30. Juni bis 2. Juli nächsten Jahres stattfindet, orientierte über die laufenden Arbeiten. Erwartet werden rund 600 Musikantinnen und Musikanten. (Berner Zeitung)