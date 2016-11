Neue Rampe führt Autofahrer auf Allmend

Automobilisten aus der Region Thun, die auf der A 6 nach Bern oder in der Gegenrichtung unterwegs sind, mussten seit Frühling 2015 Verkehrsbehinderungen und Temporeduktionen in Kauf nehmen. Mittlerweile ist die Gesamterneuerung des Abschnitts Rubigen–Kiesen abgeschlossen (siehe auch Kasten). Dafür erwartet die Thuner nun eine Baustelle vor der eigenen Haustür.Als Nächstes nimmt das ­Bundesamt für Strassen (Astra) nämlich die Erneuerung des Allmendtunnels in Angriff.

Dessen Sanierung sei «eine der grössten Herausforderungen» des gesamten Projekts, das bis 2024 dauert und die Erneuerung der Strasseninfrastruktur bis nach Spiez umfasst. Die Hauptarbeiten am Tunnel erfolgen in den Jahren 2018 bis 2020. Er wird «von innen verstärkt und sein Boden abgesenkt, damit das Lichtraumprofil die vorgeschriebene Höhe erreicht», schreibt das Astra in einer Medienmitteilung.

Zwei Rampen am Tunnelende

Während der Sanierung wird jeweils eine Tunnelröhre gesperrt; in der anderen fliesst der Verkehr in Richtung Bern. Die zwei Fahrspuren Richtung Oberland werden oberirdisch über die Allmend geleitet (wir berichteten). Gestern hat das Astra auf einem Medienrundgang weitere Details zur geplanten Umfahrung bekannt gegeben. Erste Vorarbeiten für den vorübergehenden Verkehrskorridor, der über die Simulationspanzerpiste führt, beginnen im Dezember. Eine provisorische Ersatzpiste für die Panzer ist dieses Jahr bereits gebaut worden.

Ab Februar realisiert das Astra dann bei den Tunnelportalen die beiden Rampen. Auf der Nordseite wird die heutige Werkausfahrt zurückgebaut, denn die Steigung ist für eine Nationalstrasse zu steil. «Stattdessen bauen wir einen weniger steilen Korridor, der unter der Panzerpiste Nord hindurch- und auf die Allmend führt», sagte der zuständige Projektleiter beim Astra, Beat Aeberhard. Der betroffene Pistenteil über der Rampe erhalte eine provisorische Überführung.

Beim Südportal des Tunnels funktioniert das temporäre Verkehrsregime analog. Während des Baus der Überführungen sind die Panzerpisten Nord und Süd gesperrt. «Abgesehen davon wird der Bau und später auch der Betrieb des Korridors über die Allmend die vielen Nutzer dieses Gebiets nur am Rand tangieren», hielt der Informationsbeauftragte beim Astra, Mark Siegenthaler, fest.

Korridor: Tempo 80 oder 60?

Über die Allmend rollen wird der Verkehr dann ab Herbst 2017. Zwischen Ende 2017 und Anfang 2019 will das Astra die Tunnelröhre Richtung Spiez auf Vordermann bringen, zwischen Anfang 2019 und Mitte 2020 dann jene Richtung Bern. Der Rückbau des Korridors über die Allmend ist für das letzte Quartal 2020 vorgesehen. Derzeit noch offen ist, mit welcher Geschwindigkeit die Automobilisten auf der temporären Umfahrung unterwegs sein dürfen. «Der Verkehrskorridor wird so konstruiert sein, dass theoretisch eine Geschwindigkeit von 80 km/h möglich ist», erklärte Beat Aeberhard.

«Es ist jedoch auch denkbar, dass wir aus Sicherheitsgründen mit 60 km/h beginnen und – bei guten Erfahrungen – später allenfalls auf 80 km/h erhöhen.» So oder so werden entlang des Korridors auf beiden Seiten Abtrennungen und Sichtschutzwände installiert, um zusätzlich für Sicherheit zu sorgen. Direkte Kreuzungen mit den militärischen und zivilen Nutzern auf der Allmend wird es nicht geben. Die Gesamtkosten für Tunnelsanierung und Umfahrung belaufen sich auf rund 70 Millionen Franken.

Oppligen: Kreisel wird saniert

Parallel mit der Sanierung des Allmendtunnels saniert das Astra zwischen Herbst 2017 und Ende 2020 die Autobahnstrecke Thun-Nord–Thun-Süd. Dabei werden auch die zwei Anschlüsse Thun-Nord und Thun-Süd erneuert. Die Erneuerung des Abschnitts Kiesen–Thun-Nord soll dann ab 2021 erfolgen.

Wie das Astra gestern bekannt gegeben hat, wird nächstes Jahr zudem der Kreisel Oppligen beim Autobahnzubringer in Kiesen saniert. «Er weist wegen der hohen Belastung durch LKW starke Belagschäden und Spurrinnen auf», erklärte Aeberhard. Der Kreisel werde neu mit einer robusteren Betonoberfläche ausgestattet. Um die zu erwartenden Verkehrsbehinderungen auf ein Minimum zu reduzieren, werden die Hauptarbeiten in den Sommerferien stattfinden. (Berner Zeitung)