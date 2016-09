Neue Partyhütte soll an alte Erfolge anknüpfen

Ende der 2000er-Jahre, nachdem die letzten Ausgehlokale des ehemaligen Selve-Areals schliessen mussten, zog Niklaus Reinhard, dem an der Scheibenstrasse die Cherokee-Bar und die Disco Orvis gehört hatten, in den äussersten Westen der Stadt, ins Industrieareal am Moosweg.

«Die Stadt hatte damals die Strategie, Ausgehlokale an die Peripherie zu verlagern», erinnert sich Christoph Meyer. Er ist seit 2010, als das Eventlokal Playoff am Moosweg eröffnet wurde, Teil der Führungscrew.

Neue Strategie der Stadt?

Seit 2014 ist er Mitinhaber der Playoff Event GmbH, die neben dem Restaurant mit Billardtischen und Bowlingbahn seit ­Ende 2011 auch den H2-Club betreibt. Zuvor war Meyer unter ­anderem im Timeclub im Selve-Areal, im St. Trop in der Oberen Hauptgasse sowie im Casino ­engagiert, und er kennt das Thuner Nachtleben aus dem Effeff.

Mittlerweile habe der Wind, der aus der Stadtverwaltung weht, jedoch gedreht, wie Meyer sagt. «Die Stadt bewilligt wieder Ausgehlokale in der Innenstadt oder in deren Nähe, und gewisse Lokale profitieren von längerer Überzeit.»

So sei es schwieriger geworden, einen rentablen Betrieb an der Peripherie zu betreiben, sagt Meyer. Deshalb sei man auf der Suche nach Möglichkeiten, in der Innenstadt ein eigenes Unterhaltungskonzept umzusetzen – und habe gleichzeitig den Entscheid getroffen, das Clubkonzept am Moosweg zu überarbeiten.

Breites Konzept

So kommt es, dass am Freitag am Moosweg die Eröffnung von GMI – Die Partyhütte gefeiert wird. «GMI steht für Gwatt Music Industry», klärt Meyer über den etwas sperrigen Namen auf.

«Während die Abkürzung GMI neugierig machen soll, steht ‹Die Partyhütte› für ein offenes und breites Konzept, das sich gezielt an ein Publikum im Alter zwischen 20 und 45 Jahren richtet.» So steht bereits am Eröffnungsabend das Partyduo Those Guys auf der Livebühne, während Mr. Dee als DJ für ausgelassene Stimmung sorgt.

Mit Bus aus der Stadt

Zunächst ist die Partyhütte im Oktober jeweils samstags geöffnet, im November und im Dezember sollen vereinzelte Freitage hinzukommen. Um die Leute ins Lokal zu bringen, wollen die Betreiber einen Shuttlebus von der Innenstadt an den Moosweg anbieten und die Auslastung der Anlage mit Banketten verbessern.



www.gmi-thun.ch

www.play-off.ch

(Berner Zeitung)