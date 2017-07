Nächtliche Einbruchserie in Hotels in Grindelwald

In der Nacht auf Mittwoch sind in Grindelwald von Unbekannten vier Einbruchdiebstähle oder -versuche verübt worden. Mindestens zwei Männer verschafften sich dabei Zugang zu Büroräumlichkeiten von Hotels an der oberen Gletscherstrasse sowie der Kirchbühlstrasse. Dabei behändigten sie insgesamt mehrere 10'000 Franken Bargeld, wie die Kantonspolizei am Mittwochabend mitteilt. Im Anschluss entwendeten die Täter einen beigen VW Tiguan mit Berner Kon­trollschildern und fuhren in unbekannte Richtung davon.

Zwei Täter trugen zum Tatzeitpunkt folgende Kleidung: Der erste Täter war mit einer beigen Kapuzenjacke mit Taillenkordel, einer schwarzen Hose mit weissen Seitenstreifen, weissen Turnschuhen sowie einem blauen Baseballcap bekleidet. Der zweite Täter trug eine dunkelblaue Jacke mit einem gelben Streifen auf der Brust, dunkelblaue Jeans, blau-weisse Turnschuhe sowie ein schwarzes Baseballcap.

Die Kantonspolizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Personen, die zwischen Dienstag, 18. Juli, circa 23 Uhr und Mittwoch, 19. Juli, etwa 4 Uhr Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 033 224 86 41 zu melden. (mib/pd)