Modellfliegen – ein tolles Hobby

«Bei diesem Sport kann man draussen in der Natur sein und mit den Händen etwas machen», schwärmt Simon Walcher (11) aus dem 850 Kilometer entfernten Kärnten. Simon ist einer der 16 Jungen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz, die beim ersten internationalen Jugendlager Modellflug vom 16. bis 22. Juli mitmachen. Die Kinder und Jugendlichen (12 bis 18 Jahre) trainieren auf dem Flugplatz Interlaken und sind mitsamt ihren Modellen und ihren Betreuern im Unterstand U-30 untergebracht. Gastgeber ist die Modellfluggruppe Interlaken, vertreten von Hansueli Tschiemer: «Interlaken hat schweizweit den besten Platz fürs Modellfliegen, mit langer Piste, guter Infrastruktur und passender Unterkunft.»

Lagerleiter Thomas Suter (61) aus Laufenburg verfügt über grosse Erfahrung in der Nachwuchsförderung beim Modellflugsport. Suter: «Unser Ziel für das Lager: Fliegen, Fliegen, Fliegen. Die Jugend coacht sich selbst in technischer Handhabung, Motivation, Hilfsbereitschaft und etwas Wettbewerb. Das funktioniert.» Wichtig sei in erster Linie Disziplin. Denn wenn man sich an die Regeln halte, sei die Unfallgefahr für Natur, Mensch und Tier gleich null. Für das Hobby brauche es mathematische Kenntnisse sowie handwerkliches und mechanisches Geschick für allfällige Reparaturen. «Dabei wird die gesamte Motorik geschult», so Suter.

Fliegen in freier Natur

Diese Woche sind jeweils etwa drei bis vier Maschinen, ob Elektro- oder Segelflugzeugmodell, auf dem Flugplatzareal in der Luft. Die Piloten steuern ihre von 300 Gramm bis zu sechs Kilo schweren Modelle aus dem Leichtschaumstoff Depron hochkonzentriert fern, lassen sie bis zu 100 Meter hoch steigen, Schleifen fliegen oder Sturzflüge machen. Dabei behält ein Betreuer jeweils das Umfeld im Auge.

«Je schneller das Modell fliegt, desto konzentrierter muss der Pilot sein», erklärt Suter. Stets allein in der Luft fliegt ein Helikoptermodell. «Dies wegen der Sicherheit. Heli sind die Königsklasse und schwer zu fliegen», so Suter. Leon Schultz (14) aus Windisch hat vor vier Jahren mit Modellfliegen angefangen: «Dieses Hobby lässt einem viel Freiheit. Man merkt auch rasch, was man reparieren muss und wie das geht.»

Auf diesen Donnerstag laden die Veranstalter die Öffentlichkeit auf den Flugplatz Interlaken beim Unterstand U-30 ein, Beginn 16 Uhr. Nebst einem Rundgang und Showfliegen steht ein Apéro mit anschliessendem Nachtessen auf dem Programm.

(Berner Zeitung)