«Mitgestalten, nicht nur verhindern»

Gemeindewahlen

In unserer heute startenden Serie «7 Fragen zu Spiez» sagen die acht Ortsparteien, was sie an den Urnenwahlen vom 6. November im Schilde führen, wo aus ihrer Sicht der Schuh drückt und worin Spiez bereits Spitze ist. Die Kurzinterviews mit den Parteileitungen werden bis zum 14. Oktober publiziert. Die Reihenfolge wurde ausgelost.jss