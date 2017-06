Mit dem Hausierer unterwegs

Das erlebt Claude Gerzner beim Hausieren nicht alle Tage. Der 48-Jährige, der im Moment auf dem Standplatz für Schweizer Fahrende in Matten bei Interlaken wohnt, ist etwa eine Stunde unterwegs, als er das Geschäft des Tages macht. Nicht des Umsatzes wegen, ihm ist etwas anderes viel wichtiger an dieser Begegnung in der Dittligmühle bei Längenbühl: Irma Wenger, die Müllerin, erzählt ihm, dass schon früher ­regelmässig eine Hausiererin vorbeigekommen sei. Als er erklärt, das sei wohl eine seiner Tanten gewesen, fragt sie, wie es ihr denn gehe. «Sie ist gestorben», antwortet er, worauf sie ihr Mitgefühl ausdrückt, sich dann der Ware zuwendet und nach abgeschlossenem Handel zu einem Kaffee in ihr Bistro einlädt.

Genau Begegnungen dieser Art seien das Schöne an seinem Beruf, schwärmt Claude Gerzner. Und natürlich: Dass er hier gleich eine grosse und zwei kleine Bürsten sowie ein paar Bodenlappen habe verkaufen können, sei angesichts des sonst eher schleppenden Geschäftsgangs ja auch nicht zu verachten.

Tatsächlich rennt Claude Gerzner an diesem Tag auf seiner Fahrt durch die Region Thun häufig an. «Wir haben kein Interesse», heisst es hier, «uns fehlt es an nichts», tönt es von dort. Wenn überhaupt jemand zu Hause ist, denn nur zu gern bleibt nach dem Klingeln oder dem Klopfen die Tür zu.

«Ich mache die Arbeit sehr gern», fährt Claude Gerzner unverdrossen fort, und das müsse so sein. In schlechter Stimmung verkaufe man gar nichts. Aber klar, wie überall im Detailhandel sei es härter geworden, «wir müssen mehr Häuser abklappern, um den Umsatz stabil zu halten». Nachteilig wirkten sich vor allem die neuen Shoppingcenter aus. Davon, dass der Onlinehandel ebenfalls eine Konkurrenz sein könnte, spricht er weniger. Er selber nutzt für den Handel dann und wann ja auch Plattformen wie Ricardo.ch, «und die Jungen tun das noch viel konsequenter».

Sogar WC-Papier

In erster Linie aber setzt Claude Gerzner nach wie vor ganz traditionell auf den Verkauf aus dem Auto. Wie viele Artikel sich in seinem Van bis unter die Decke stapeln, weiss er nicht so genau, und woher er sie bezieht, bleibt sein Geschäftsgeheimnis. Er sagt nur, dass er in der ganzen Schweiz ­Bezugsquellen habe. Ein Blick in den Kofferraum gibt wenigstens einen Eindruck des Sortiments: Neben Bürsten und Körben aller Art führt er neben vielem anderem auch Wäscheklammern, Kleiderbügel, Taschentücher, Unterhosen und WC-Papier mit.

Beim Mittagessen schweift er in Gedanken kurz ab zu einem Thema, das die Fahrenden aktuell beschäftigt. Mehrere Kantone haben beim Bund beantragt, Tätigkeiten im Baugewerbe aus der sogenannten Reisendenbewilligung (siehe Kasten) auszunehmen. Auf einen Schlag wäre es den Jenischen verboten, Fassaden zu reinigen, Fensterläden abzuschleifen oder Gartenzäune zu streichen. Der Grund: Das ansässige Gewerbe klagte, Umweltvorschriften einhalten zu müssen, wogegen Fahrende die gleichen Arbeiten unter freiem Himmel erledigen dürften.

Das sei so gar nicht wahr, ereifert sich Claude Gerzner. Flugs klärt er darüber auf, dass auch er nicht vom Hausieren allein lebt: «Jeder Jenische hat zwanzig Berufe.» Auch er werde nach der aktuellen Zeit des Handelns wieder für ein paar Monate handwerklich tätig sein. Welcher Tätigkeit er dann nachgehe, entscheide er «nach dem Gefühl».

Aber: «Wir benutzen umweltverträgliche Farben, arbeiten mit Maschinen, die beim Abschleifen den Staub einfangen.» Und wenn es doch heikel werde, weiche man genauso in einen geschlossenen Raum aus. Dass Jenische meist günstiger sind, streitet er gar nicht ab. Die Differenz erklärt er sich aber so: Anders als ein Gewerbler müsse er keine Angestellten zahlen. Er könne auf die Familie abstellen.

Was, wenn die Beschränkung doch kommt? «Dann werden die Jenischen mehr als die Hälfte ihres Einkommens verlieren.»

Breites «Grüessech»

Weiter gehts, wieder grüsst Claude Gerzner Kunde um Kundin mit einem breiten «Grüessech» statt mit einem spitzen «Grüezi», wie es eigentlich seinem St. Galler Dialekt entspräche. Er baue so Brücken, sagt er, bevor er auf eine ältere Frau zugeht, die gerade aus einem Haus kommt. Sie will eine Bürste kaufen, lässt sich aber nur mit Mühe für ein leichteres Modell begeistern. «Ihr Herz macht das nicht mit», sagt er zur schwereren Alternative, derweil er ihr beide Bürsten in die Hand drückt. Zufrieden stellt er fest, wie er plötzlich Gehör findet.

So zu beraten, sei wichtig, zieht er später Bilanz. «Sie ist jetzt zufrieden und wird ein anderes Mal wieder kaufen.» (Berner Zeitung)