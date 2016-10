Mit Gehstock, Country-Hut und flinken Händen

19 Jahre ist es her, seit der grosse Johnny Cash letztmalig in der Schweiz gespielt hat. Für das vergleichsweise kleine Country-Festival Worb war Cash im Jahr 1997 ein grosser Kracher. 3000 Glückliche hatten ein Ticket. Man hätte locker weitere 2000 Tickets absetzen können. «Der Cash-Abend von Worb wird in die Geschichte dieses Genres in unserem Land eingehen», schrieb eine NZZ-Journalistin.

Am Piano, etwas im Dunkeln hinter Johnny und dessen Ehefrau June, sass damals ein gewisser Earl Poole Ball. Auch für ihn war es sein letzter Besuch in der Schweiz – bis vorgestern: Während der Umbaupause in der Curlinghalle Grindelwald säuselten gerade Country-Versionen von Michael Jackson und Abba durch die Lautsprecher, als sich auf der Bühne ein älterer Herr ans Piano führen liess. Der Ansager bezeichnete ihn als «besten Country-Pianisten der Staaten».

Earl Poole Ball ist inzwischen auf einen Gehstock angewiesen. Seine Hände sind flink wie eh und je: Mit «End of the Road» von Jerry Lee Lewis eröffnete der 75-jährige sein Konzert. Von Null auf Hundert ging die Post ab, und manche staunten nicht schlecht ab der Energie, die da von der Bühne kam.

Zuweilen liess es Ball auch etwas gemütlicher angehen. Oder er überliess seinen Mitmusikern die Bühne: Gitarrist Landis Armstrong und Kontrabassistin Audrey Malone entpuppten sich als ganz passable Leadsänger. Dann dampfte die Band wieder los, zum Cash-Klassiker «Jackson» etwa, oder zum obligaten «Ring of Fire» ganz zum Schluss.

Es sei grossartig, hier zu sein, sagte Ball und blickte erfreut ins jubelnde Publikum. Sein Konzert in der Schweiz war exklusiv. Sonntags stand noch eine Fahrt auf den Männlichen auf dem Programm, diese Woche fliegt Ball zurück in die Staaten.

Ausverkauftes Haus

Auch die zweiten Headliner an der Grindelwalder Country-Night reisten aus dem Ausland an: «Stringcaster» aus den Niederlanden, fünf Männer, die hauptsächlich Bluegrass, aber auch Rockabilly spielen. Auffällig war der Groove der Band trotz fehlendem Schlagzeug; dafür fiedelte Tijmen Velenturf buchstäblich bis der Bogen zersaust war, und Marcel Verbaas zupfte wie ein Berserker an seiner Bassgeige.

Egal, welche Musik in der Curlinghalle gespielt wurde: Die Line-Dancer waren auf Platz, und getanzt wurde überall, ob direkt vor der Bühne oder im Hintergrund zwischen Buffet und Festbänken.

OK-Präsident Beat Dolder freut sich zum wiederholten Mal über ausverkauftes Haus an der Country-Night, und dass Zwischenfälle ausblieben. Als um 2 Uhr in der Nacht die Partyband «Howdy» die letzte Zugabe gespielt hatte, ging ein fröhliches Fest zu Ende. An einem Ort, wo Country-Fans noch unter sich sind. (Berner Oberländer)