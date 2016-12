Misstöne bei der Sommerakademie

Die Stimmung ist angespannt-verängstigt, der Ton bisweilen ­angriffig, die Kritik erbost und scharf. So geht es nicht etwa bei den Proben der hochtalentierten Meisterschülerinnen und -schüler zu und her, wenn diese in der Lenker Kirche von ihren hochkarätigen Dozentinnen oder Dozenten unterrichtet werden.

Dann nämlich, wenn die Sommerakademie (Soak) im August und im September das Dorf zuhinterst im Simmental musikalisch bezirzt und belebt. Letztmals vor drei Monaten, als die Soak zum 39. Mal stattfand und sich viele Beteiligte wie selbstverständlich mit dem Gedanken befassten, dass im kommenden Jahr die Jubiläumsausgabe folgen sollte.

Seit wenigen Wochen ist nun aber fraglich, ob die von Kurt Pahlen gegründete Soak in der bisherigen Form ihren 40. Geburtstag wird feiern können. Und das sorgt bei den direkt Beteiligten der Akademie wie auch beim Verein Freunde der musikalischen Soak für Unruhe. Was ist geschehen? Und was soll geschehen?

Da ist zunächst der relativ kurze und sachlich-trocken gehaltene Brief der Stiftung Kulturförderung Lenk als Trägerin der Soak. Dieser ist vom 4. Oktober datiert und unterzeichnet vom seit Anfang 2015 im Amt stehenden ­Präsidenten Manuel C. Frick und Stiftungsrat Roland Berger. Kernaussage der Botschaft: Der Stiftungsrat will das Kulturangebot der Stiftung Kulturförderung Lenk neu organisieren.

Im Vordergrund steht als Richtungswechsel die neue Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Musik der Hochschule der Künste Bern (HKB) als musikalischem Kompetenzzentrum. Das erlaube es, «Ressourcen nutzen zu können», und biete Gewähr, ein breitgefächertes kulturelles Angebot zugunsten der Lenk bieten zu können», wie dem der Redaktion vorliegenden Brief zu entnehmen ist. Start der Zusammenarbeit soll das Winterkonzert 2016 am 29. Dezember sein, «welches von der HKB als Auftakt in das Jubiläumsjahr 2017 durch­geführt wird».

Verträge nicht mehr erneuert

Das ist auf den ersten Blick dicke Post an die teils über Jahre an der Soak engagierten Dozentinnen, die dem Brief weiter entnehmen müssen, dass ihre Verträge «für das Jahr 2017 nicht mehr erneuert» werden. Das gilt auch für den künstlerischen Leiter Adrian Oetiker.

Manuel Frick betont auf Nachfrage, dass der Charakter der Meisterkurse nicht angetastet werden soll. «Nur wird das Ganze künftig wohl auf mehrere Blöcke von ein bis zwei Wochen zwischen Mai und spätem Herbst verteilt und nicht mehr auf die 14 Tage im Spätsommer wie bis anhin fokussiert.»

Frick ist sich bewusst, dass er als Kopf des Stiftungsrats (SR) emotional für viele heftige Reaktionen hinhalten müsse, obwohl der gesamte SR so entschieden habe. Es gehe dem SR um strategische Überlegungen für die künftige Ausrichtung einer überlebensfähigen Soak. Dazu wurden drei Ziele formuliert, bei denen auch der touristische Nutzen erhöht werden soll. Dazu gehört, «mehr Kultur für die Leute, die wir haben. Wir wollen der bestehenden Gästestruktur, die sich aus 98 Prozent Schweizerinnen und Schweizern zusammensetzt, mehr bieten», sagt Manuel Frick.

«Die meisten Gäste kommen zudem aus dem Kanton Bern. Und da ist die HKB der richtige professionelle Partner. Er bietet seine Konzerte im Raum Bern an, von denen wir an der Lenk profitieren können – ein Synergieeffekt.»

Frick: «Macht uns flexibler»

Weiter soll die Akzeptanz der ­Soak bei Einheimischen und Besuchern gestärkt werden. Sie sind in den letzten Jahren spürbar weniger häufig an den Konzerten erschienen. Ziel ist es, wie bis anhin Kinder und Jugendliche auf ­hohem Niveau zu unterrichten. «Wenn die Ausbildner – die HKB verfügt bis zu deren 80 – auch aus unserem Einzugsgebiet stammen, macht uns das flexibler, als wenn wir Dozenten aus dem Ausland holen», erklärt Frick. «So können wir günstiger Kultur anbieten und dafür sorgen, dass übers Jahr verteilt mehr an der Lenk läuft.»

Frick hält dabei fest, dass die bestehende Dozentencrew durchaus auch weiterhin Anfragen von der HKB erhalten könne. Wie er sagt würden im Rahmen der Ziele der Stiftung Modifikationen vorgenommen. Der SR reagiert auch auf die vom Kanton geänderten Beiträge gemäss ­neuem Kulturgesetz. Da gehören die Lenker Jazztage zu den Anlässen von regionaler Bedeutung, nicht aber die Soak. «Die Ausbildung ist nicht mehr Teil der kantonalen Kulturförderung. Unterstützt werden nur noch die Konzerte.»

«Völlig respektlos»

Ein zehnköpfiges Dozententeam hat umgehend auf den ersten Brief von Manuel C. Frick reagiert und die Art der Information «völlig respektlos» gefunden. «In einer neuen Leitung werden wir keine Meisterkurse an der Lenk erteilen», teilen Namen wie Ana Chumachenco, Homero Francesch, Adelina Oprean und Troels Svane mit. «Eine Zweckentfremdung der Mittel für beliebige Kurse, wie sie zu Dutzenden stattfinden, ist undenkbar.»

Der abgesetzte künstlerische Leiter Ad­rian Oetiker beklagt in einem Brief von Ende November an die Freunde und Vereinsmitglieder der Soak das Vorgehen des Stiftungsratspräsidenten schwer: «Manuel Frick mochte die Soak nicht, deshalb hat er rechtzeitig alle nötigen Vorkehrungen getroffen, ihr bei blühender Gesundheit das Blut auszusaugen.»

Im Gespräch beanstandet Oetiker die mangelnde Bereitschaft von Frick zur offenen Diskussion. Eine solche strebt ­Oetiker als Nächstes an. Dazu wartet er die beim Gemeinderat Lenk hinterlegte Aufsichtsbeschwerde ab (siehe Kasten). «Rechtliche Schritte lassen wir noch offen», gibt sich Oetiker abwartend. Er ist klar der Meinung, dass Frick der Soak zwar Geld wegnehmen kann, aber nicht die Kurse. «Schon gar nicht, ohne mich als künstlerischen Leiter danach gefragt zu haben.»

Nach Aussagen von Oetiker hat er seit 2014 die Budgetverantwortung der Soak übernommen und in den Jahren 2014 und 2015 rund 15'000 Franken vorwärtsgemacht. Dank zwei Erbschaften in Höhe von rund 60'000 Franken sammelten sich gegen 75'000 Franken an, die als Rückstellung in der Stiftungskasse hinterlegt sind.

In den letzten drei Jahren kam ein Überschuss aus dem Stipendienfonds von gut 30'000 Franken hinzu. «Manuel Frick hat nie ein Wort darüber verloren, dass die Soak zu teuer sei. Jetzt, wo wir das Geld für drei Jahre gesichert haben, verwendet er es für etwas anderes. Das bringt die Soak um.»

Heinrich Summermatter, Vorstandsmitglied des Fördervereins Soak, teilte gestern noch mit, man werde an einer ausserordentlichen Mitgliederversammlung beantragen, Frick abzuberufen. «Sein Vorgehen widerspricht dem Verwendungszweck der Stiftungsmittel diametral.» (Berner Oberländer)