Mann missbrauchte seine sechsjährige Tocher

Es soll in der Zeit von Oktober 2013 bis November 2015 in einem Dorf im Kandertal geschehen sein: Einem heute 72-jährigen Schweizer werden von der Staatsanwaltschaft sexuelle Handlungen mit Kindern sowie sexuelle Nötigung, beides mehrfach begangen, zur Last gelegt.

Konkret: Während der erwähnten Zeitspanne soll es mit seiner damals erst sechsjährigen Tochter zu sexuellen Kontakten gekommen sein. So überredete er sie einmal dazu, seinen Penis in den Mund zu nehmen, oder verlangte mehrfach von ihr, mit ihm zu «porze», das heisst, sich in Unterwäsche bekleidet auf ihn draufzusetzen und sich bis zum Samenerguss auf ihm auf und ab zu bewegen.

Nach der Vornahme sexueller Handlungen soll er dem Kind gesagt haben, es dürfe niemandem etwas erzählen, weil er sonst ins Gefängnis komme. Wegen dieser ihm vorgeworfenen Straftatbestände stand der Mann am Dienstag vor dem Regionalgericht Oberland in Thun.

Bei der Befragung durch Gerichtspräsident Jürg Santschi bestritt er die ihm zur Last gelegten Straftatbestände weiterhin. Er vermutet dahinter eine Rache­aktion der Pflegefamilie, bei welcher seine Tochter seit einigen Jahren lebt. Anders sah die Sache Staatsanwältin Barbara Wüthrich.

«Derart präzise Schilderungen der sexuellen Handlungen, wie sie von der Tochter des Beschuldigten vorliegen, kann man ihr nicht einfach in den Mund ­gelegt haben», entkräftete sie dessen Vermutung. Wüthrich beantragte eine Freiheitsstrafe von 24 Monaten, wobei sie die Vor­aussetzungen für einen bedingten Vollzug als nicht gegeben erachtete.

Die Prozessbeiständin der als Privatklägerin auftretenden Mutter des Opfers schloss sich der Argumentation der Staatsanwältin an und beantragte eine Genugtuungssumme von 22'000 Franken, spätere Ansprüche vorbehalten.

«Die Sache ist nicht so abgelaufen, wie in der Anklageschrift dargestellt», sagte der amtliche Verteidiger des Beschuldigten. Sein Klient habe eingeräumt, mit seiner Tochter «geporzt» (her­umgetollt) zu haben.

Dies habe mit sexuellen Handlungen absolut nichts zu tun, so der Verteidiger. Er beantragte Freisprüche in beiden Anklagepunkten und die Abweisung der Zivilklage.

«Es ist unmöglich, dass die detaillierten Schilderungen, die das Opfer im Verlauf des Verfahrens gemacht hat, ihm von der Pflegefamilie vorgegeben worden sind», sagte Einzelrichter Santschi bei der Urteilsverkündung.

Er sprach den Mann der sexuellen Handlungen mit Kindern und der sexuellen Nötigung, beides mehrfach begangen, schuldig und brummte ihm eine bedingte Freiheitsstrafe von 24 Monaten bei einer Probezeit von 5 Jahren auf.

Zudem sprach er ein Verbot aus, Kontakt zu seiner Tochter aufzunehmen, für die Dauer von ebenfalls 5 Jahren. Im Weiteren hat er die Verfahrenskosten von 8850 Franken zu tragen und der Privatklägerin neben der Parteientschädigung eine Genugtuung von 17'000 Franken zu leisten.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Ob der Verteidiger innert zehn Tagen Berufung anmeldet, konnte dieser auf Anfrage nicht sagen. (Berner Oberländer)