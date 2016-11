«Lieber Spatz in der Hand als Taube auf dem Dach»

Wenigstens bei der Wohnbauinitiative gab es für die SP einen Teilerfolg. «Wir können gut leben mit der Annahme des Gegenvorschlags», äusserte sich gestern Parteipräsident Samuel Schär kurz nach Bekanntgabe des Ergebnisses. «Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach», brachte er die Gefühlslage mit einem Sprichwort auf den Punkt.

«Wenn wir noch stärker für die Initiative gekämpft hätten, wäre vielleicht mehr drin­gelegen. Doch wir behandelten beide Vorlagen gleich und sind mit dem Ergebnis zufrieden.»

Berechtigung anerkannt

Das Resultat sieht so aus, dass das Spiezer Stimmvolk bei einer Stimmbeteiligung von 48,2 Prozent durchaus anerkannt hat, dass eine aktive Wohnbaupolitik der Gemeinde mit dem Ziel einer guten soziodemografischen Durchmischung der Wohnbevölkerung ihre Berechtigung hat.

Es lehnte zwar die Gemeindeinitiative der Sozialdemokraten mit dem Titel «Bezahlbares Wohnen für alle» mit 2583 Nein- zu 1584 Ja-Stimmen wuchtig ab (38 zu 62 Prozent). Dafür hiess es die Lightvariante des GGR – eben den Gegenvorschlag, den der ­Gemeinderat ausgearbeitet hatte, um das Thema auf der Agenda zu halten – mit 2304 Ja- zu 1729 Nein-Stimmen (57 zu 43 Prozent) relativ klar gut.

Letztere Variante sieht vor, nur den Grundsatz einer aktiven Wohnbaupolitik in der Gemeindeordnung (GO) und die Zielvorgaben und konkreten Massnahmen nur in einem separaten Reglement festzulegen. Die Initiative der SP hätte in der GO gerne einen zusätzlichen Artikel zu «einer nachhaltigen, zukunftsgerichteten und aktiven Wohnraumpolitik» verankert. Daraus ist nun nichts geworden.

Kommen Eckpunkte durch?

«Wir werden nun schauen, was der neue Gemeinderat aus dem Gegenvorschlag macht», sagt Schär. «Bis im nächsten Jahr wird beim Angebot für kostengünstige Mietwohnungen in der Gemeinde wohl noch nichts passieren», fürchtet der SP-Präsident.

«Es wird schwierig, diese Eckpunkte durchzubringen, da sie im Parlament nicht unumstritten sind. Die SP-Fraktion wird sich für diese einsetzen.»Samuel Schär, SP-Präsident

Er hofft nun, dass die Eckpunkte des Reglements, die dem Parlament vorgelegt worden sind, von diesem auch beschlossen werden: «Spätestens im November 2017 soll das im GGR ­verhandelt ­werden. Es wird schwierig, diese Eckpunkte durchzubringen, da sie im Parlament nicht unumstritten sind. Die SP-Fraktion wird sich für diese einsetzen.»

Die SP-Gemeindeinitiative, die mehr preisgünstige Mietwohnungen auf dem gesamten ­Spiezer Gemeindegebiet verlangt, hatte bereits im Parlament am 20. Juni zu Diskussionen geführt. Mit Ausnahme der SP und der Grünen hatten alle GGR-Fraktionen dagegen gestimmt. Der vom Gemeinderat formulierte Gegenvorschlag fand eine 22:11-Mehrheit im GGR. Einzig SVP und FDP votierten zweimal Nein. (Berner Oberländer)