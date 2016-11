Leissigen will für die Bahn kämpfen

Voraussichtlich im Frühjahr wird sich der Grosse Rat mit dem Angebot für den öffentlichen Verkehr für die Jahre 2018 bis 2021 befassen. Er wird sich die Frage stellen müssen: Bus oder Bahn zwischen Interlaken und Spiez? In einer Studie zeigte der Kanton verschiedene Varianten auf – vom reinen Busbetrieb im Nahverkehr über den Status quo und verschiedenen Mischformen. «Der Fahrplan des Regionalverkehrs wird durch die Anforderungen des Fernverkehrs und durch die weitgehend einspurige Bahnlinie bestimmt», hält die Studie zum heutigen Zustand fest. Dies führe zu einem unproduktiven Betrieb mit langen Standzeiten.

Trotzdem erreiche die Linie einen Kostendeckungsgrad von 40 Prozent und übertreffe damit die kantonale Zielvorgabe von 35 Prozent.Bei der Planung des Regionalverkehrs spielt auch die Entwicklung des Fernverkehrs eine Rolle. Insbesondere der angestrebte integrale Halbstundentakt Interlaken–Bern und die Direktverbindung nach Zürich. Ein weiterer Faktor sind bauliche Investitionen. So müssen die Bahnhöfe Leissigen und Därligen – falls sie über 2023 hinaus in Betrieb sind – gemäss Behindertengleichstellungsgesetz saniert werden. Kostenpunkt 3,3 bis 6,5 Millionen Franken.

Amt empfiehlt Busbetrieb

In einer Mitwirkung konnten sich Gemeinden, die Regionalkonferenz, Verkehrsunternehmen und andere Beteiligte äussern. Diese Eingaben hat das Amt für öffentlichen Verkehr und Verkehrskoordination ausgewertet und kommt zum Schluss: Der Bus soll es sein. Dies geht aus dem vom Amt erstellten Angebotskonzept hervor. Somit soll nur noch alle zwei Stunden zwischen Interlaken und Spiez ein Regionalzug als Ergänzung zu den Fernkursen verkehren, sodass der Halbstundentakt zwischen Interlaken und Bern sichergestellt ist. Dieser Zug soll aber nicht mehr in Leissigen und Därligen halten. Damit würden auch die Bauarbeiten an den Perrons in den beiden Dörfern entfallen.

«Im Konzept haben wir festgehalten, was wir vom Amt aufgrund der Rückmeldungen als beste Lösung erachten», erklärt Christian Aebi, Co-Leiter des Amtes für öffentlichen Verkehr und Verkehrskoordination, auf Anfrage dieser Zeitung. «Nun geht es zum Regierungsrat, und der wird dann das Konzept dem Grossen Rat vorlegen.» Die Diskussion wechsle nun also von der Verwaltungs- auf die politische Ebene.

Widerstand aus Leissigen

Und dort droht der Buslösung Widerstand. Die Gemeinde Leissigen will für die Bahn weibeln. Und auch die BLS äussert sich skeptisch. Für beide Parteien nehme die angestrebte Lösung zu wenig Rücksicht auf die gesamtschweizerische Entwicklung. «Es stehen verschiedene Weichenstellungen an, die Auswirkungen auf den Verkehr im Oberland haben werden und die bei einem solchen Grundsatzentscheid sorgfältig bedacht werden sollten», erklärt BLS-Sprecherin Helene Soltermann. «Etwa ob der Lötschberg-Basistunnel durchgehend doppelspurig ausgebaut wird.»

Und Bruno Trachsel, Gemeindepräsident Leissigen, verweist auf das Streckennetz zwischen Bern und Zürich. «Das ist schon heute an der Belastungsgrenze. Ein Ausbau, der für die Direktverbindung Interlaken–Zürich nötig ist, wird frühestens 2030, wohl eher 2035 realisiert.»

Probleme auf der A 8

Für Trachsel ist aber auch der Bus als Verkehrsmittel an und für sich auf der betroffenen Strecke die falsche Wahl. «Prognosen rechnen mit einer Verdopplung des Verkehrs, und schon heute staut sich dieser zu Stosszeiten auf der A 8.» Es genüge der kleinste Unfall, und es gehe gar nichts mehr. «Unsere Kinder müssten auf den Bus, und wir könnten nicht sicher sein, ob sie pünktlich in der Schule sind oder ob es ihnen am Mittag zum Essen nach Haus reicht.»

Ein weiteres Problem sei die Auffahrt bei Därligen. «Das Bundesamt für Strassen (Astra) hat das entsprechende Projekt sistiert», sagt Trachsel. «Baulich wird dort also nichts passieren, und ich kann mir nicht vorstellen, wie ein Bus, der bei Stossverkehr in die A 8 einbiegen muss, einen Fahrplan einhalten kann.»

Auch Helene Soltermann betont die Unabhängigkeit von der Strasse als Pluspunkt für den Bahnverkehr. Und überhaupt: «Wir möchten den Fahrgästen ins und aus dem Berner Oberland weiterhin schnelle und bequeme Verbindungen auf der Schiene ermöglichen.»

Trachsel verweist zudem auf ein von der BLS angestrebtes Modell. «Dieses sieht je einen Stundentakt von SBB und BLS vor, ­woraus sich auch ein Halbstundentakt ergeben würde. Damit ­könnten wir sämtliche gestellten Anforderungen erfüllen.»

Erst in die Regionalkonferenz

Trachsel will mit dem Widerstand nun in der Regionalkonferenz beginnen. «Ich werde beantragen, dass die Geschäftsleitung sich für die Bahnlösung einsetzt.» Allerdings ist der Leissiger Gemeindepräsident zurzeit nicht allzu gut auf die Regionalkonferenz zu sprechen. «Deren Aufgabe wäre es eigentlich, die einzelnen Gemeinden bei ihren Problemen zu unterstützten.» Diese Unterstützung vermisste Trachsel zuletzt. «Etwa als es um die mögliche Tieferlegung der Bahnlinie ging.»

Falls er in der Regionalkonferenz keine Unterstützung finde, werde man den Kampf im Grossen Rat aufnehmen. «Mit welcher Taktik will ich aber noch nicht verraten.» (Berner Oberländer)