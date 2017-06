Lage bei der Ländte hat sich beruhigt

Zustände wie im «Wilden Westen»? So lautet der Vorstoss von SVP-Grossrätin Sabina Geissbühler-Strupler (Hinterkappelen). Sie verlangt darin Massnahmen gegen «Drogenhandel und -konsum an der Schiffländte beim Bahnhof Interlaken-West». Die Lage habe sich in den letzten ­Monaten nochmals massiv verschlechtert, weil sich auch Asylsuchende, zum Teil ebenfalls unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA), unter diese meist Jugendlichen mischen würden. Selbst Gewalttaten gegenüber unbeteiligten Passanten nähmen erschreckende Ausmasse an.

Bei den regelmässig anzutreffenden Personen am Westbahnhof handle es sich mehrheitlich um Erwachsene, antwortet der Regierungsrat am Montag auf den Vorstoss. «Die anwesenden Jugendlichen können nicht ausschliesslich der Gruppe UMA zugerechnet werden, wie die Interpellation suggeriert.» Auch das Ausgehverhalten der Jugend­lichen sei klar geregelt. «Nach 22 Uhr findet das Gemeindepolizeireglement der Gemeinde Interlaken seine Anwendung», so der Regierungsrat.

In den Wohnheimen, wo die unbegleiteten Minderjährigen untergebracht seien, gelte zudem eine verbindliche Hausordnung mit altersabgestuften Rückkehrzeiten. Diese Zeiten seien «unter der Woche gar früher angesetzt», als das Gemeindepolizeireglement vorgibt.

Zusätzliche Patrouillen

Die Kantonspolizei behandle das Gebiet um die Schiffländte als sogenannten Brennpunkt und habe die Fusspatrouillen sowie die Personenkontrollen massiv erhöht. Neben der erhöhten Präsenz ­seien in gemeinsamer Absprache mit der Gemeinde Interlaken, der Grundeigentümerin (BLS), der Sozialdienste Jungfrau, der Jugendarbeit Bödeli sowie Contact und der Leitung des Zentrums Bäregg Massnahmen ergriffen worden. Seither habe sich die ­Lage wesentlich beruhigt, so der Regierungsrat. (ngg/pd)