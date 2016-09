Kraftwerkprojekt am Sousbach wird öffentlich aufgelegt

Das Projekt eines Wasserkraftwerks am Sousbach im Lauterbrunnental wird bis 31. Oktober öffentlich aufgelegt. Über das Konzessionsgesuch des Konsortiums von BKW und EWL wird der bernische Grosse Rat voraussichtlich im Sommer 2017 entscheiden.

In einer ersten Prüfung hätten die Behörden das Projekt positiv beurteilt, teilten BKW und die EWL Genossenschaft Lauterbrunnen am Donnerstag mit. Die kantonalen Amtsstellen erachteten die Wasserkraftnutzung am Sousbach als bewilligungsfähig und beurteilten die Unterlagen zusammen mit der Standortgemeinde und der Regionalkonferenz Oberland Ost als positiv.

Das Projekt sieht vor, das über 900 Meter hohe Gefälle des Sousbachs zur Erzeugung von jährlich 28 Gigawattstunden Strom zu nutzen. Dies entspricht laut Mitteilung dem Bedarf von mehr als 6000 Haushalten. Das Wasser soll unterhalb des Souslägers gefasst und unterirdisch zur Zentrale beim Weiler Sandweidli geführt werden.

Die beiden Projektpartner hatten 2014 ein Konsortium gegründet. Vorher hatte die BKW die lokale Genossenschaft zunächst abblitzen lassen. Erst als das EWL im Stromkonzern Axpo einen starken Partner gefunden hatte, besann sich die BKW auf den Sousbach und legte flugs ein Projekt vor.

Der Regierungsrat sprach sich zunächst für das EWL/Axpo-Projekt aus. Doch der Grosse Rat gab der BKW den Vorzug. In der Folge wurde eine Änderung des Wassernutzungsgesetzes in die Wege geleitet, das den Umgang mit Konkurrenzgesuchen neu regelt. (ngg/sda)