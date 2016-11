Königlicher Besuch am Adventsmärit

Würdig und mit viel Bedacht hoch zu Ross ritten die Heiligen Drei Könige aus dem Morgenland in der Altstadt ein. Der Gemeinderat in corpore nahm die Wünsche und Ratschläge der Weisen mit Ehrfurcht und einem verschmitzten Lächeln an. Es war das erste Mal, dass die Drei Könige auf ihrem Weg ins Heilige Land sich Zeit für einen Abstecher in die oberste Stadt an der Aare gönnten. Ganz im Gegensatz zu den vielen Gästen, die den «Advänts-Märit» seit mehreren Jahren besuchen und als Einstimmung auf den «Christmonat» schätzen.

Besinnlich und fröhlich

Der Unterseener Markt führt die lange Liste im Oberländer Weihnachtsmarkt-Kalender an. «Hier herrscht noch keine Hektik, ‹keis Drück›. Hier findet man genügend Raum auf dem grossen Platz für ein Gespräch mit einem guten alten Bekannten», sagt Peter Bernet, Historiker und Geschichtenschreiber, und geniesst die geschmückte Altstadt.

Der Weihnachtsbaum, grösser denn je, ist ein Geschenk aus dem «Burgerwald». Wie eine Lichterpyramide steht er, umgeben von den vielen festlich dekorierten Holzhäuschen und Ständen, mitten auf dem Stadthausplatz. Der Kirchturm als markantes Gegenüber, erstrahlt in dezentem, warmem Licht und wirbt für das «Chilche-Fest».

Peter Bernet, Historiker

Dieses wird jedes Jahr von der Kirchgemeinde organisiert und gemeinsam mit dem Adventsmarkt gefeiert. Das spannende Familienprogramm und die stimmigen Konzerte in der Kirche schaffen ein abgerundetes, besinnliches Einstimmen in die kommende Adventszeit.

Vor fünf Jahren standen rund um das Stadthaus rund zwei Dutzend «Märithüsli», heute sind es doppelt so viele. «Die erfreuliche Entwicklung war nur möglich dank dem guten Zusammenspiel zwischen der Gemeinde, dem Stedlileist und Stefan Zurbuchens Bauteam.

Gemeinsam mit den Männern vom Skiklub Habkern leisten sie beim Auf- und Abbau jedes Jahr einen Grosseinsatz», freut sich Hanspeter Reber, verantwortlich für den Marktbetrieb. Als Marktfahrer kennt er die Wünsche der Kunden und die «Mödeli» der Händler aus eigener Erfahrung. (Berner Zeitung)