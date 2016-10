«Keine Prestigeprojekte hochfahren»

Ein kurzer Blick zurück: Bei den letzten Wahlen war die Rückeroberung des 2008 eingebüssten zweiten GGR-Sitzes das erklärte Ziel gewesen. Dieses wurde verpasst, es blieb bei lediglich einem Sitz. Was führt die EDU nun am 6. November im Schilde?

Barbara Gradwell: Die EDU konnte in den vergangenen Jahren ihren Wähleranteil kontinuierlich steigern, und trotzdem reichte es nicht ganz für den zweiten Sitz. Wir hoffen, dass es dieses Mal klappen wird.

Die Spiezer Wahlen stehen vorab im Zeichen der Gemeindepräsidiumswahl. Wieso zieht die EDU die SVP-Kandidatin Jolanda Brunner dem ebenfalls bürgerlichen Heinz Egli von der BDP vor?

Seit Jahrzehnten setzt sich Jolanda Brunner mit grossem Engagement für unsere Gemeinde ein: In zahlreichen Organisationen, Spiezer Vereinen sowie der Gemeindepolitik setzt sie sich effizient ein und bringt viel Wissen und Erfahrung mit. Zudem kennt sie als amtierende Vizegemeindepräsidentin die Herausforderungen, die in Spiez anstehen, ­besonders gut. Deshalb sind wir überzeugt, dass Jolanda Brunner die besten Voraussetzungen dazu mitbringt, dieses hohe politische Amt zu übernehmen.

Was hat die EDU in den letzten vier Jahren für Spiez erreicht?

Die vergangenen vier Jahre waren geprägt von den schlechten Jahresergebnissen. Die EDU hat sich hier immer wieder für mögliche Sparmassnahmen starkgemacht und sich gegen überteuerte Projekte ausgesprochen. Zudem haben wir uns gegen die überhöhte Steuererhöhung eingesetzt, wie sie vom Gemeinderat vorgeschlagen wurde. Als Vertreter der EDU in der Bildungskommission konnte sich Benjamin Carisch zudem mit einbringen, als es um die Wahl des neuen Schulleiters des Oberstufenzen­trums Längenstein ging.

Und was ist der Partei im Gegenzug nicht gelungen?

Vor vier Jahren wurde der freiwillige Schulsport dank einer EDU-Motion in einer zweijährigen Pilotphase eingeführt. Wir bedauern, dass sich der GR und der GGR gegen dieses wertvolle Freizeitangebot entschieden haben und der freiwillige Schulsport – trotz minimalem Budgetbetrag – nicht definitiv eingeführt und weiter ausgebaut werden konnte.

Wofür gibt Spiez heute zu viel Geld aus?

Wir glauben nicht, dass Spiez an einem bestimmten Punkt zu viel Geld ausgibt. Es sind viel mehr die vielen Kleinigkeiten und Abläufe in der Verwaltung, die zum Teil unnötige Kosten generieren. Einiges davon kann Spiez nicht allein lösen – hier ist vor allem auch der Kanton in der Pflicht, der mit diversen Massnahmen die Gemeinden zusätzlich belastet. Wichtig ist, dass wir keine neuen Prestigeprojekte hochfahren, die viel Geld kosten. So muss aus unserer Sicht schon bei der Ausschreibung vermehrt mit einem Kostendach gearbeitet werden.

Und wofür zu wenig?

Spiez dürfte für ein Gesamtkonzept der Gemeinde etwas mehr Geld ausgeben. Sei dies nun für die Gesamtsicht und die Verbesserung der Abläufe oder auch, um die Attraktivität des Standorts Spiez zu steigern. Unser Gefühl ist manchmal, dass wir zu viel Zeit damit verbringen, die Hühner einzufangen, anstatt mal einen Zaun zu bauen. Es fehlt an klaren Leitplanken und Strategien, sodass immer wieder kleine Veränderungen angegangen werden, die aber im Gesamtblick vermutlich wenig Auswirkung haben.

Worin ist Spiez bereits top – und wo besteht dringlichster Handlungsbedarf?

Spiez verfügt heute über vielfäl­tige touristische und kulturelle Highlights und ist auf diesem Gebiet spitze. Dringender Handlungsbedarf besteht hingegen in der Aufwertung des Ortskerns: Gemäss Stadtanalyse befindet sich der Ortskern von Spiez in einer delikaten Lage. Die Oberlandstrasse mit ihren Geschäften, Cafés und Dienstleistungen sollte gestärkt und ausgebaut werden, damit Einheimische wie Fremde gerne in Spiez einkaufen und nicht immer weniger Leute ins Zentrum kommen.



Barbara Gradwell (51)präsidiert die EDU Spiez seit 2008. Sie politisiert seit 1997 bei der EDU. Die Familien- und Kauffrau aus Einigen ist verheiratet und Mutter von vier Kindern. Gäste empfangen, lesen, Tandem fahren und Berggipfel erklimmen sind ihre Hobbys. (Berner Oberländer)