Kanton saniert frühestens ab 2019

«Das Ziel ist, bis Anfang 2017 das Bauprojekt fertigzustellen und anschliessend den Strassenplan auszuarbeiten und schliesslich bis Sommer 2018 die Genehmigung desselben zu erwirken. Der Baubeginn wird voraussichtlich 2019 erfolgen. Dieser Zeitplan kann eingehalten werden, wenn Einsprachen und Verhandlungen im normalen Rahmen anfallen.»

Stefan Schöni, stellvertretender Kreisoberingenieur, erklärt, wie es zu den Verzögerungen kam, denn bei der erstmaligen Vorstellung des Sanierungsprojektes war von einem Baubeginn bestenfalls 2016 die Rede. «Eine Ortsdurchfahrt ist meist eng, so auch in Frutigen. Die Möglichkeiten, die heute gültigen Normen und Vorschriften sowie die Anforderungen aller Anspruchsgruppen einzuhalten, erfordern viele Abklärungen und auch mal Kompromisse. Weiter müssen auch die Bedürfnisse Dritter, zum Beispiel für die Erneuerung von Werkleitungen, einbezogen werden. Unsere Projektierungsprozesse werden immer zeitaufwendiger und komplexer. So werden unsere Ressourcen stark ausgelastet.»

Als Knackpunkt im Frutiger Projekt nennt Schöni die Kreuzgasse, die steile Steigung durch das Dorf bis zum Hotel Adler Landhaus. Wie vom Gemeinderat favorisiert, wird hier mit ei­ner Mittelzone weiterprojektiert. Die seitlichen Parkplätze müssen aus Platz- und Sicherheitsgründen aufgehoben werden. Bei der Mittelzonenlösung mit flächigem Queren gibt es allerdings keine Fussgängerstreifen. «Es müssen Alternativen gesucht werden, wie man in dieser speziellen Situation dennoch eine sichere Fussgängerquerung realisieren kann. Aufgrund der Sichtverhältnisse ist diese eigentlich nur mitten im Stutz möglich.»

Auf dieser Skizze sind die weggefallenen seitlichen Parkplätze und die neue Mittelzone ersichtlich. So soll die Durchfahrt gestaltet werden. Grafik: zvg

Die Sanierung betrifft die Strecke von der Widi-Bahnbrücke bis zum Spital. Über die Organisation des Verkehrsflusses während der Bauzeit kann noch nichts gesagt werden, «dafür ist der Stand des Projektes noch nicht so weit», sagt der Ingenieur. Parallel laufen die Abklärungen, welche Werkleitungen (Strom, Wasser, Kommunikation etc.) unter den Fahrbahnen im Zuge der Strassenbauarbeiten ebenfalls erneuert werden müssen oder können. «Diese Leitungen sind teilweise auch sehr alt.»

Vorgesehen sind bei der Sanierung soweit möglich Mittelzonen, die von Fahrzeugen aus beiden Richtungen genutzt werden können und Spielraum zum Überholen von Radfahrern eröffnen, den Fussgängern das Queren ermöglichen und das Linksabbiegen erleichtern. Vonseiten von Eltern wird auch auf die Märitplatz-Kreuzung hingewiesen, die von vielen Schülern gequert werden muss. Zusammen mit einer leichten Verlegung der Bushaltestellen beim Märitplatz und dem Bau von grossen Mittelinseln kann hier gemäss Stefan Schöni eine Verbesserung erreicht werden. Via Facebook wurde schon zu einer Unterschriftensammlung aufgerufen, um Druck von Elternseite zu machen.

Die Gemeinde freuts

Die Gemeinde Frutigen ist in der Begleitkommission des Projektes dabei und kann sich dort einbringen. Wie Gemeindeschreiber Peter Grossen bestätigt, «besteht seitens des Kantons deutlich die Absicht, die Sanierung der Ortsdurchfahrt von Frutigen zu realisieren, was uns natürlich freut. Man ist also aktuell wieder auf Kurs.»

Die Gesamtkosten der Sanierung wurden bei der Präsentation im Oktober 2014 auf etwa 4,5 Millionen Franken geschätzt. Die Erneuerung der teils unübersichtlichen und beschädigten Kantonsstrasse durch Frutigen erfolgt ­unabhängig von einem allfälli­gen späteren Umfahrungsprojekt. Obwohl schon andiskutiert, kann ein solches derzeit zeitlich nicht festgelegt werden. Vorher wartet im Kandertal unter anderem noch die Verkehrsberuhigung in Reichenbach, dazu gehört zum Beispiel das Problem der dortigen Ampelanlage.

(Berner Zeitung)