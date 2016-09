Jungfraubahnen planen neuen «First-Glider»

Seit bald acht Jahren haben Touristen auf First die Möglichkeit, an einem über 700 Meter langen Seil in Richtung Schreckfeld zu sausen. First-Flieger nennt sich diese Attraktion. Gerade in den Sommermonaten betrage die Wartezeit oftmals über zwei Stunden – derart gross sei die Nachfrage, sagt Patrizia Bickel von den Jungfraubahnen.

Damit begründen die Jungfraubahnen ihre neueste Idee: den «First-Glider». Das Konzept ist ähnlich, die Streckenführung praktisch identisch: Zu viert halten sich Besucher nebeneinander an einem Gerüst fest und schweben tal- und bergwärts, scheinbar getragen von einem Vogel oder Drachen (das Design ist noch unklar).

1,5 Millionen Budget

Gemäss der aktuellen Ausgabe der Jungfraubahnen-Mitarbeiterzeitschrift kann die Anlage «auch bei Wind, Schwachregen oder Nebel» betrieben werden. Dafür nimmt das Unternehmen 1,5 Millionen Franken in die Hand. «Das Ziel ist, den ‹First-Glider› im nächsten Sommer zu eröffnen», so Bickel.

Bis dahin muss das Projekt politische Hürden nehmen. Man sei in Gesprächen mit der Bergschaft Grindel als Grundeigentümerin sowie mit den Umweltschutzverbänden. Die Baubewilligung liegt noch nicht vor, wohl aber die Zustimmung seitens des Gemeinderats. Dieser hiess kürzlich die Änderung der Überbauungsordnung «Touristische Nutzung First» gut. Das nächste Wort hat das Amt für Gemeinden und Raumordnung.

270 000 Franken für Lüftung

Der Gemeinderat hat in seiner letzten Sitzung weitere Projekte besprochen. Nötig werden ein ­Ersatz der Lüftungssteuerung in der Abwasserreinigungsanlage (ARA) sowie zwei Lüftungsag­gregate. «Das Lüftungssystem stammt aus dem Jahr 1984. Unterdessen sind für die Steuerungsanlagen keine Ersatzteile mehr erhältlich», schreibt der Gemeinderat.

Der Investitionskredit beträgt 270 000 Franken und geht zulasten der Spezial­finanzierung Abwasser. Da die Finanzkompetenz des Gemeinderates überschritten ist, entscheidet am 2. Dezember die Gemeindeversammlung.

Schweizerin wird eingebürgert

Im Weiteren hat der Rat einem Dienstbarkeitsvertrag zwischen der Gemeinde und dem Hotel Schweizerhof AG für ein Fusswegrecht Sandigenstutz–Weid grünes Licht gegeben. Auch der Dienstbarkeitsvertrag mit der Wengernalpbahn für den Bau einer neuen Beschneiungsanlage wurde genehmigt.

Die Schwestern Solila (in Grindelwald aufgewachsen) und Agnesa (hier geboren) Lekaj erhalten das Gemeindebürgerrecht. Ebenfalls eingebürgert wird eine Schweizerin (!): Der Rat entspricht dem Begehren von Lau­rène Oberli, die sich Grindelwald als Heimatort wünschte.

Nächsten Montag,3. Oktober, findet von 6 bis 17 Uhr der traditionelle Grindelwald-Märt im Dorfzentrum mit über 200 Ständen statt. (Berner Zeitung)