Jodler feiern Jubiläum und taufen CD

Der Jodlerklub Habkern schaut in seiner schmucken, ausgezeichnet bebilderten Festschrift auf seine 50-jährige Geschichte zurück. Das heisst, eigentlich ist es eine ­51-jährige Geschichte. Denn bereits am 1. Juni 1966 lud Hans Zurbuchen («Halte-Hänsel») 20 Männer in den Bären ein in der Absicht einen Jodlerklub zu gründen.

Zuvor bestand in Habkern bereits ein Männerchor. Ulrich Zimmermann sen. erinnert sich: «Waren die Sänger noch gewillt zu üben, fehlte es an einem Dirigenten. Fand man einen Dirigenten, fehlte es an Sängern. So wurden Stimmen laut, man könnte einen Jodlerklub gründen.»

Die Gründungsversammlung fand am 5. April 1967 statt. Ernst Zurbuchen (Bären) wurde zum Präsidenten gewählt, Hans Zurbuchen (Halte) zum Vizepräsidenten, Ulrich Zimmermann zum Sekretär, Hanspeter Zurbuchen zum Kassier und Hans Zimmermann zum Beisitzer.

35 Jahre Dirigent

Christian Zimmermann – ein Habker, der in Bönigen wohnte – wurde als Dirigent verpflichtet. Er stellte die Bedingung, dass er jeweils nach der Probe nach Hause gefahren wird. Später übernahm dann seine Frau Annemarie das Chauffieren.

Zimmermann dirigierte die Habker Jodler bis 2002. Seine Eigenkompositionen prägten zusammen mit den Jutzen seines Bruders Hans, des Vorjodlers, den Klub während vieler Jahre und ­gehören noch heute zu dessen Repertoire, das mittlerweile 50 Naturjutze und zahlreiche Lieder umfasst. Nachfolger von Christian Zimmermann wurde Toni Zimmermann, der auch schon Vorjodler und Präsident (1993 bis 2001) war. Er ist immer noch im Amt und bereitete den Klub auf die Aufnahme des Tonträgers «Der schönschti Ort» vor, der am Wochenende vorgestellt wird.

Bereicherung fürs Dorfleben

Drei Jahre nach seiner Gründung nahm der Jodlerklub in Frutigen erstmals an einem kantonalen Jodlerfest teil. Sein Vortrag wurde mit «sehr gut» (Klasse 1) bewertet, ebenso der Auftritt am «Eidgenössischen» ein Jahr später. Bisher waren die Habker Jodler an 13 kantonalen und eidgenössischen Festen dabei. Ergebnis: 10-mal Klasse 1 und 3-mal Klasse 2.

Jährlich sind die Habker am Jodlertreffen der Jungfrauregion dabei und tragen viel zum Dorfleben bei: Auftritte an den Gästeabenden, an der Ski-Chilbi und an der Nationalfeier am 1. August; sie singen am Bettag in der Kirche sowie am Chäsmärt auf dem Dorfplatz und laden jeweils im November zu Konzert und Theater ein.

«Der Klub hatte sicher auch ­Höhen und Tiefen in all den Jahren», schreibt Gemeindepräsident Markus Karlen in der Festschrift, «und trotzdem habt ihr es geschafft, immer wieder miteinander und füreinander einzustehen.» In einigen Familien hat das Jodeln Tradition. In der Familie des Ulrich Zimmermann zum Beispiel sind zurzeit drei Generationen aktive Jodler. «Wir sind halt eine etwas ‹liederliche› Familie», kommentiert der Grossvater.

Präsident Roland Steiner macht darauf aufmerksam, dass Jodler von Jahrgang 1937 bis 1993 aktiv sind. «Es freut mich immer wieder, zu sehen, dass Jung und Alt zusammen singen.» Und von den 20 Klubgründern sind zwei noch aktiv dabei: Willi Schmocker (80) und Ulrich Zimmermann (79).

Nun wird also am Wochenende in der Festhütte beim Schulhaus tüchtig gefeiert. OK-Präsident Christian Tschiemer jun. kann ein Programm präsentieren, das es in sich hat.

(Berner Oberländer)