Ja zu Hausnummern

Apéro für und mit dem «Alpentainer»

In den Genuss eines speziellen Apéros kamen die Stimmbürger im Anschluss an die Gemeindeversammlung. Auf dem Parkplatz des Freilichtmuseums Ballenberg war alles bereit – für den Hofstetter Bürger und selbst ernannten «Alpentainer» Marc Trauffer. An der Versammlung hatte Gemeindevizepräsident Christian Blatter, der die Versammlung für den erkrankten Gemeindepräsidenten Erich Sterchi leitete, Trauffers Erfolge aufgezählt und auch dessen ­Verdienste für die Region hervorgehoben. Blatter überreichte Trauffer eine Flasche Wein und begleitete diesen zum wartenden Taxi, welches ihn samt Partnerin zum Ort des Apéros führte – gefolgt von den Hofstetter Bürgerinnen und Bürgern. hau